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Культура / Музеи
19 июля 2021, 18:22

Евгений Куйвашев заявил, что Уральская биеннале получит собственную площадку в Екатеринбурге

Уральская биеннале

Подробное обсуждение подходящих для Уральской биеннале зданий состоится осенью 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Уральская индустриальная биеннале нуждается в собственной площадке в Екатеринбурге. Осенью 2021 года главе региона сообщат о вариантах для "штаб-квартиры" выставки.

Об этом губернатор рассказал на своей странице в Instagram.

"В этом году в Екатеринбурге в шестой раз пройдет Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Я посещаю выставку каждый раз и давно думаю, что биеннале нужна собственная площадка в нашем городе", - пишет глава региона.

Евгений Куйвашев встретился 19 июля с комиссаром выставки Алисой Прудниковой и предложил ей подготовить перечень вариантов для размещения биеннале. По словам губернатора, подробное обсуждение подходящих зданий в уральской столице состоится осенью 2021 года.

Напомним, 5 июля на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге состоялась презентация VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Темой выставки стала изменённая цитата из Екклесиаста "Время обнимать и уклоняться от объятий".

Областная газета Свердловской области

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