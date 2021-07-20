«Эрмитаж-Урал» обошёл легендарную выставку Серова?

Фото: Галина Соловьёва

За первые две недели работы культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» посетили 12 тысяч человек. Для Екатеринбурга цифра, безусловно, очень большая. И как показала статистика, по количественному параметру за аналогичный период новый спутник «Эрмитажа» вплотную приблизился к показателям самой громкой экспозиции в нашей стране за последние полвека – выставке Валентина Серова в филиале Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Конечно, измерять искусство в цифрах – дело неблагодарное, но иногда всё же полезное. Наша область, а особенно столица Урала, нередко участвует в очень амбициозных проектах (культурных и спортивных), но далеко не все из них «выстреливают». Поэтому сверить часы с помощью очень говорящих цифр может быть и нелишним.

Центр «Эрмитаж-Урал» создавался долго (с момента заключения соглашения до открытия прошло 7 лет), чему виной разные нюансы, а по большей части финансирование. И публику за длительное ожидание отблагодарили первоклассными выставками и новым комфортным, современным городским пространством. Но и зритель в долгу не остался – желающих увидеть шедевры «Эрмитажа» оказалось действительно очень много.

Официально центр на Вайнера, 11 открылся 3 июля, а журналистов пригласили на день раньше. И уже тогда было понятно, что ажиотаж этому месту обеспечен: видя оживление внутри, люди то и дело заходили и тоже пытались попасть на выставки. Хотя, казалось бы, июль – не самый подходящий месяц для открытия музея, тем более когда стоит такая хорошая погода, и у многих находятся другие увлекательные дела. Но в Екатеринбурге ни жаркое лето, ни пандемия ценителей искусства не остановили.

Итак, к обещанным цифрам. В 2015–2016 годах выставку Третьяковской галереи «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения» за сто дней посетили 485 тысяч человек. За первые выходные – 4,5 тысячи человек, а за вторые – 5,5 тысячи. Складываем: получается, за два уик-энда – 10 тысяч человек. У «Эрмитажа-Урала» за две недели – 12 тысяч посетителей (из которых основная часть, конечно, тоже пришлась на выходные). Понятно, что статистика приблизительная. И как сложится в ближайшие три месяца с посещаемостью центра, предугадать сложно. Но если смотреть даже на рекордный результат Третьяковки, «Эрмитаж-Урал» пока выглядит ничуть не хуже.

Что посмотреть в центре «Эрмитаж-Урал» До 31 октября в центре работает выставка произведений из «Эрмитажа» «От романтизма к импрессионизму», где можно увидеть работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других художников, а также постоянные экспозиции – западноевропейское искусство и мемориальная выставка, посвящённая сотрудникам «Эрмитажа» в годы эвакуации. С 15 июля на 3-м этаже центра «Эрмитаж-Урал» начал работу летний лекторий, посвящённый европейскому искусству разных эпох.

Что касается свердловских музеев, то общей статистики по посещаемости не ведётся, но опираясь на публикации «ОГ» и данные конкретных учреждений, можно сделать вывод, что самый большой результат тоже принадлежит Екатеринбургскому музею ИЗО (на базе которого и открыт «Эрмитаж-Урал»). В 2015-м его посетили 161 тыс. 712 человек – в тот год, по версии портала The Art Newspaper Russia, он занял 7-е место среди региональных музеев России. В 2018 году, когда Екатеринбург принимал матчи ЧМ по футболу, тоже был большой показатель – 140 749 человек. В 2019-м уже меньше – 119 243 человека.

– За несколько лет сложно проводить сравнение по посещаемости, потому что в разное время работало неодинаковое количество наших площадок. Речь идёт о залах на Вайнера, 11, на Воеводина, 5, с 2017 года открылся ещё и Музей наивного искусства, который мы тоже учитываем, – рассказывает «ОГ» пресс-секретарь ЕМИИ Яна Шляхецкая.

Также в музее уточняют, что летние месяцы не являются у них менее посещаемыми – выручают туристический поток, летние детские лагеря и интересные выставочные проекты, которые к этому периоду обязательно готовит ЕМИИ.

И если бы «Эрмитаж-Урал» продолжил набирать посещаемость такими темпами и дальше, то за год бы их гостями могли стать порядка 312 тысяч человек. Но это пока цифра заоблачная, впрочем, вернёмся к этому вопросу в июле 2022-го.

Самые посещаемые объекты и выставки региона Лидером среди туристических объектов из года в год становится Невьянский архитектурно-художественный музей с Невьянской наклонной башней. В допандемийное время за летние месяцы посещаемость достигала 70 тысяч человек, за год – порядка 130 тысяч.

В 2016-м выставочный бум был и в Свердловской области. Тогда на экспозицию «Я с головой ныряю в рок-н-ролл», посвящённую 30-летию Свердловского рок-клуба, в Музей истории Екатеринбурга за полгода пришли более 50 тысяч человек. На втором месте расположилась выставка «Эвакуация навсегда» того же Музея истории Екатеринбурга (30 тысяч посетителей), на третьем – экспозиция «Сквозь ветви сакуры. Искусство Японии XIX-XX веков» ЕМИИ (почти 22 тысячи человек).

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