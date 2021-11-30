Холархия Ромы Ink, «Война и мир» от петербургских художников и народные промыслы

«Части целого»

Фото: Музей Эрнста Неизвестного

Екатеринбургский стрит-арт художник Рома Ink представит свою выставку в музее Эрнста Неизвестного. Десять работ, выполненных в абстрактно-геометрическом стиле, рассказывают зрителю о феномене холонов и холархии. Как отмечает художник, «холон – нечто, одновременно являющееся и целым самим по себе и представляющее собой часть ещё большей системы. Если, следуя этой теории, взглянуть на мир вокруг нас, то станет очевидно, что они не просто целое, а часть чего-то ещё».

Рома Ink известен екатеринбуржцам по работам, посвящённым актуальным событиям и популярным явлениям современной культуры. Например, граффити «Сквер наш?» или загадочные двери, разбросанные по городу.

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14). Выставка продлится до 9 января.

«Война и мир»

Фото: Дом Поклевских-Козелл

Как осмысляют тему войны молодые творцы? Народный художник России Александр Быстров и его ученики – Роман Абдуллин, Чермен Гугкаев, Марат Кесаев и Сергей Некрасов – приурочили свою выставку к 125-летию со дня рождения Георгия Жукова, а также к 75-летию Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны. В рамках экспозиции они задались целью передать не только отношение современных авторов к трагедии войны, но и, следуя названию выставки, рассказать о мирной жизни – её хрупкости и уязвимости перед лицом конфликта.

Несмотря на молодой возраст, все живописцы члены Союза художников России, постоянные участники российских и международных выставок.

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка продлится до 9 января.

«Мужское дело»

Фото: ЦТНК СУ

Урал край хоть и суровый, но художественные народные промыслы здесь всегда были сильны. Умению ковать, плести из природных материалов, вырезать из дерева, обрабатывать камень мальчиков учили с раннего детства – эти навыки передавались из поколения в поколение. В Центре традиционной народной культуры представлены произведения современных ремесленников Среднего Урала в областях кузнечного дела, камнерезного искусства и художественной обработки дерева и бересты.

Посетители смогут увидеть работы, выполненные талантливыми уральскими мастерами в старинных русских традициях: резные деревянные скульптуры и панно, посуду из бересты, многочисленные керамические изделия, кованые композиции из стали, ювелирные украшения из уральского камня и многое другое – всего более двухсот работ от 23 авторов.

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 20 марта.

Опубликовано в №222 от 01.12.2021