В Екатеринбурге откроется Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского

Новый центр будет работать в здании на ул. Пушкина, 5. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО

В Екатеринбурге начинает работу Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского. Посетить музей можно будет с 8 декабря.

Новый центр открывает Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Он будет располагаться в отреставрированном памятнике архитектуры XIX века по адресу ул. Пушкина, 5. Дом был построен в 1872 году для чиновника П.Е. Загайнова по проекту местного зодчего, городского архитектора Екатеринбурга М.Л. Реутова, рассказали в пресс-службе ЕМИИ.

Пространство центра разделено на две зоны. Первая - теоретическая. Она знакомит гостей с основными этапами развития камнерезного дела на Урале. В отдельном зале будет представлено творчество уральца Алексея Козьмича Денисова-Уральского (1864–1926) – камнереза и художника, публициста и краеведа, современника и конкурента фирмы Карла Фаберже. В стенах музея будет выставляться наиболее масштабное произведение живописца – полотно "Лесной пожар", которое он создал в 1910 году. Картина имеет площадь более 12 кв. м.

Вторая зона имеет практическое назначение. Здесь будет проходить занятия и мастер-классы, где дети и взрослые смогут познакомиться с особенностями обработки цветного камня и создавать изделия. В дальнейшем планируется организовать постоянные занятия для детей, направленных на получение первичных навыков и подготовку к поступлению в профессиональные учебные заведения

Организаторы уточняют, что посещение центра возможно только при наличии QR-кода.

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