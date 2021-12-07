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Культура / Музеи
7 декабря 2021, 15:21

В Каменске-Уральском открылся обновлённый корпус краеведческого музея

Корпус музея.

Строительство западного корпуса музея заняло почти два года. Фото: официальный портал Каменска-Уральского.

В Каменске-Уральском завершена реконструкция западного корпуса краеведческого музея имени И.Я. Стяжкина. Он возведён с нуля и в точности повторяет облик прежнего здания, которое находилось в аварийном состоянии и было демонтировано.

Состоит корпус из цокольного и первого этажей. Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе администрации города, его строительство заняло почти два года. Возвели здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, на средства местного бюджета. На эти цели затратили более 53 млн рублей.

Как указано на официальном портале Каменска-Уральского, в светлом и просторном здании есть всё необходимое для исследовательской и выставочной деятельности. Также оно оснащено современными системами пожарной сигнализации и вентиляции, автономной газовой котельной.

Областная газета Свердловской области

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