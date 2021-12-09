Музей истории Екатеринбурга готовится к приезду иностранных гостей Универсиады-2023

Музей готовится к Универсиаде, 300-летию и кругосветной экспедиции. Фото: Павел Ворожцов.

Музей истории Екатеринбурга получил миллионный грант от Фонда Потанина. Деньги помогут учреждению подготовиться к приезду иностранных туристов, которые посетят город в год Универсиады.

"Мы выиграли очередной миллион", - заявил директор музея Сергей Каменский на странице в Facebook. Он уточнил, что деньги планируется потратить на перевод сайта учреждения культуры на английский язык.

"Готовимся к Универсиаде, 300-летию и кругосветной экспедиции", - добавил Каменский, рассказав о планах более подробно.

Перечень планов выглядит следующим образом:

сделать основные разделы сайта музея доступными для иностранных пользователей;

систематизировать имеющийся исторический контент на английском языке и создать серию новых материалов о связях Екатеринбурга с городами всего мира;

провести серию консультаций со специалистами из музеев, имеющих большой поток иностранных туристов, и бизнесом из сферы туризма;

запустить инфокампанию по вовлечению городской и мировой общественности в проект “E-World" (он же кругосветка).

О предыдущем гранте "Областной газете" рассказала специалист по музейно-образовательной деятельности Музей истории Екатеринбурга Анастасия Терминова. По её словам, в 2020 году учреждение стало победителем конкурса "Общее дело", также объявленного фондом. Полученные средства пошли на модернизацию информационно-туристического портала о районах и микрорайонах города.

"Новый грант, который мы получили накануне, поможет продолжить работу музея в выбранном направлении и поддержит организационное развитие", - заявила она.

Ранее "Областная газета" сообщала, что глава уральской столицы Алексей Орлов принял участие в обсуждении необычного проекта, приуроченного к 300-летию уральской столицы - кругосветного путешествия на яхте. Энтузиасты из Екатеринбурга отправятся в плавание уже весной 2022 года.

Напомним, медали Универсиады 2023 года будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе "Екатеринбург Арена". Добавим, в начале недели подготовку города к Универсиаде обсудили зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.