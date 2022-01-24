В феврале откроется новая площадка Музея истории Екатеринбурга

У Музея истории Екатеринбурга появится новая площадка. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге готовится к открытию новое пространство городского музея истории. Здесь разместится Центр авангарда.

В "доме-расчёске" на Ленина, 52 разместится новый филиал музея площадью 4,2 тысячи кв. м. Здесь разместят образовательный центр, креативный кластер и экспозицию по истории города XX–XXI веков, посвящённую во многом конструктивизму.

"Мы рады, что у нас наконец-то появились дополнительные площади и возможность создания полноценной экспозиции. Тем более что здание является одним из знаковых конструктивистских комплексов города и самым большим домом-коммуной в Советском Союзе", — цитирует директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского пресс-служба горадминистрации.

Открытие состоится 3 февраля и стартует со звуковой интерактивной инсталляции нидерландского саунд-артиста Андреаса Кюне, посвящённой уральскому конструктивизму.

Напомним, частью инсталляции станет мелодия из звуков, которые волонтёры собрали в конструктивистских зданиях Екатеринбурга и области.