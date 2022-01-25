Авангард переезжает в центр

Состояние здания оставляет желать лучшего, но музей планирует это исправить. Фото: Павел Ворожцов

В понедельник, 24 января, стало известно, что Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) получил в управление здание бывшей поликлиники в комплексе «Дома «Госпромурала» по адресу Ленина, 52. Здесь планируется разместить Центр авангарда и сформировать образовательный кластер. Мы пообщались с директором музея Сергеем КАМЕНСКИМ о перспективах развития новой площадки.

– Сергей Юрьевич, расскажите подробнее, сколько площадей удалось получить музею?

– Всего 4 200 квадратных метров, но это вместе с подвалами, коридорами, лестничными пролётами, поэтому полезная площадь – около 2 000 квадратных метров. Это, конечно, намного больше, чем то свободное пространство, которым мы располагали. Но пространство очень специфическое – в значительной степени комнатная структура, и это требует особого подхода к организации выставок.

– В каком состоянии находится помещение? Сохранились ли прежние интерьеры?

– Фишка этого здания в том, что приличная его часть – аутентичная среда. Есть, например, большой двухсветный зал, который раньше работал как ресторан – там полностью сохранился паркет, деревянные лестницы 30-х годов. Элементы интерьера тоже сохранились – к примеру, деревянные кушетки времён создания объекта.

Справка «ОГ» Дома «Госпромурала» – комплекс зданий, расположенный на проспекте Ленина, 52 и 54. Дома построены в 1930–1937 годах в стиле доминирующего на тот момент конструктивизма. Архитекторами ансамбля выступил коллектив Г.П. Валенкова, А.Б. Горшкова и Е.Н. Короткова. Проект задумывался как дома-коммуны и стал одним из крупнейших объектов такого типа в СССР. В планировке домов сочетались как большие двухуровневые квартиры во внешних корпусах, так и коридорно-секционная схема размещения во внутренних. Корпуса соединены хозяйственными постройками, в которых, в частности, располагалась поликлиника №3, которая переехала в новое здание в марте 2021 года.Объект признан историко-архитектурным памятником.

– Когда планируете открыться?

– В феврале откроем только холл и входную группу – всё-таки надо привлекать внимание к проекту и запускать фандрайзинг (сбор пожертвований. – Прим. «ОГ»). Но, конечно, надо прибираться, полностью всё отмывать, местами обновить краску, привести в порядок половое покрытие. Речь не идёт о капитальном ремонте, но необходимо поддержать текущее состояние. Мы думаем презентовать первые полноценные выставочные проекты в мае, а массовую образовательную программу – в апреле. Пока большую часть пространства для публичного посещения задействовать не будем.

– Это здание – памятник архитектуры федерального значения, и насколько понимаем, его не так-то просто отремонтировать…

– Да, сейчас мы параллельно запускаем проект реставрации здания, и предстоит ещё большая работа по поиску средств. Мы находимся в начальной точке пути: с одной стороны, мы должны сделать некий продукт к трёхсотлетию города в виде экспозиции про Екатеринбург XX-XXI веков, а с другой, – понятно, что реставрация требует других сроков и сумм. Поэтому пока это будет весьма локальное решение, чтобы не пропускать юбилей города и успеть собрать коллекцию, экспозицию. Проблема заключается в том, что в главном здании музея свободных площадей, на которых можно делать выставки – чуть больше 100 кв. метров. Мягко говоря, тупик – показывать там историю Свердловска и Екатеринбурга последних тридцати лет. Это издевательство и над кураторами, и над городом, поэтому мы и хотели получить это здание.

– То есть эту площадку хотели получить давно?

– Центр авангарда задумывался уже несколько лет назад. Может быть, это не самое идеальное здание для него, зато конструктивизм. Хоть этот стиль и считается лицом города, однако, когда вы зайдёте во двор, у вас возникнет много вопросов. Мне как жителю Дома «Госпромурала» видны все проблемы этой территории: вчера, например, бомжа из подъезда выгонял. У нас весь двор усеян «шкаликами», поэтому здесь предстоит пройти большой путь музею и волонтёрам (смеётся), которые нам очень нужны. Мы создали волонтёрский центр, так что все, кто хочет помочь в ревитализации этого комплекса, – приходите.

Считаю, таких центров должно быть много, учитывая, сколько у нас в городе конструктивистских зданий. Правда, на это нужны приличные ресурсы, но сейчас с этим стало получше – есть поддержка главы города.

– Уже есть понимание, что расположится в этом здании помимо Центра авангарда?

– У нас есть проект «Народные университеты», и в этом году запускается проект «Екатеринбурговедение». Мы поддерживаем горожан, которые запускают собственные инициативы – экскурсии, книги, паблик-арт – образовательными программами и микро-грантами. Поэтому часть комнат будет отдана под образовательное пространство.

КОММЕНТАРИЙ Центр авангарда – совместная инициатива Музея истории Екатеринбурга и проекта «Территория Авангарда». Руководитель проекта Лариса ПИСКУНОВА рассказала о нём подробнее. – Музей истории Екатеринбурга – наш давний партнёр, и мы будем развивать Центр авангарда совместными усилиями. Мы не только занимаемся изучением этого явления с исторической точки зрения, но и пытаемся понять, насколько идеи авангарда – и художественные, и социальные – актуальны сейчас. Я считаю, что если не привлекать внимание к таким городкам, то они обветшают – уже сегодня эти здания не в лучшем состоянии. Задача, стоящая перед нами – привлечь внимание горожан к наследию, чтобы они осознавали ценность этих объектов.Наш проект многосоставный – не только выставки, но и образовательная программа, спортивные мероприятия. Сейчас мы готовим эксклюзивную программу для людей с ограниченными возможностями – по слуху, по зрению. Это онлайн-экскурсии и лекции, где мы рассказываем, что такое архитектурный авангард и авангард в целом.

– У вас же есть похожий проект – одна из площадок МИЕ – это Дом Маклецкого. Чем будет отличаться новое пространство?

– Отчасти они похожи, да. Но в Доме Маклецкого инициативы в значительной степени идут снизу и продвигаются представителями разных вокальных сообществ – такая хорошая городская песочница. Там это особо не продюсировалось – на это у нас не хватало ресурсов. А здесь планируется образовательно-социальный акселератор, который будет формироваться самой институцией. Безусловно, новое пространство будет открытым для внешних событий, но большая часть повестки будет инициироваться музеем и его партнёрами.

В тему Уже 3 февраля в новом пространстве состоится первое мероприятие. Нидерландский художник Андреас Кюне представит интерактивную звуковую инсталляцию «Взаимосвязь/Сеть/Сплетения», которая посвящена уральскому конструктивизму. По словам куратора проекта Арсения Кибенко, посетители смогут взаимодействовать с пространством с помощью движений и жестов. Расположенные там же сенсоры будут воспроизводить в ответ звуки специально написанной электроакустической музыкальной композиции. Помогали в записи элементов композиции участники волонтёрского центра МИЕ, которые собирали шумы конструктивистских зданий по Екатеринбургу и области. На основе этого коллективного звукового архива Андреас Кюне написал абстрактную симфонию, которая станет частью звуковой инсталляции.