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Культура / Музеи
2 февраля 2022, 15:38

Музей памяти группы Дятлова может открыться в УрФУ

концепция Музея памяти группы Дятлова

Ответственным за музей назначен Алексей Королёв. Фото: из презентации Александра Кунцевича

В Екатеринбурге планируют открыть музей, посвящённый погибшим участникам тургруппы Дятлова. Экспонаты, рассказывающие о случившемся 63 года назад, могут быть размещены в УрФУ.

О планах рассказал сын основателя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича Александр. Речь о создании музея шла на ежегодной конференции исследователей причин гибели тургруппы.

По словам Александра Кунцевича, фонд продолжает заниматься сбором информации и материалов, изданием книг и организацией экспедиции на перевал. При этом необходимо создать хороший музей, который будет интересен молодому поколению — не просто разложить экспонаты под стекло.

Музей необходим для:

  • сохранения всех материалов,
  • создания площадки для коммуникаций,
  • борьбы с искажением информации,
  • связи времён.

"Эти вещи принадлежат всему обществу, обладают огромной ценностью. Но так получилось, что на настоящем этапе это мой крест. Я несу за них ответственность. Это чемодан без ручки, с ним надо что-то делать. Его нельзя не нести. И тезис такой, что музей необходим", — заявил Александр Кунцевич.

Концепция музея

В новом музее предлагается, в том числе, рассказать об УПИ 1950-х годов, поисковых работах, современных экспедициях, представить портреты участников тургруппы, собрать все книги и фильмы о них. Идеи также принимаются.

Помимо концепции Александр Кунцевич остановился на трёх необходимых вещах: площадка, команда и деньги на создание экспонатов (на 3d-модели, тач-мониторы, сайт). По его мнению, музей может расположиться в стенах УрФУ, где и учились дятловцы.

"Нам надо искать возможности", — подытожил он.

Напомним, группа из девяти туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Причины и обстоятельства трагедии непонятны до сих пор. При этом существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических.

Областная газета Свердловской области

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