Наталья Ветрова уходит с поста гендиректора Свердловского краеведческого музея

До этого она занимала пост министра культуры Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Наталья Ветрова покидает пост гендиректора Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера после 12 лет работы. Последний рабочий день в этой должности у неё в понедельник, 28 февраля.

"Она возглавляла музей в течение 12 лет, за эти годы произошло очень много хорошего. У музея появились новые филиалы, была существенно укреплена его материальная база, расширились контакты. Выставки музея путешествовали по всей России", — сообщили сегодня в музее.

Наталья Ветрова родилась в 1948 году в Мурманской области. С 2010 года она возглавляет музей, до этого занимала пост министра культуры Свердловской области. В 2018 году ей было присвоено звание "Почётный гражданин Свердловской области".

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