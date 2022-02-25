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Культура / Музеи
25 февраля 2022, 15:24

Евгений Куйвашев и Михаил Пиотровский договорились о поддержке проектов "Эрмитаж-Урала"

Картины в "Эрмитаж Урале"

После подписания соглашения Евгений Куйвашев и Алексей Орлов осмотрели новую выставку в центре. Она посвящена русскому портрету XIX — начала XX века. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Государственный Эрмитаж поддержит культурно-просветительские проекты "Эрмитаж-Урала".

Так, на площадке в Екатеринбурге дважды в год будут проходить выставки из собрания Эрмитажа, а также из других музеев, встречи с современными художниками, лекции и мастер-классы. Запланированы специальные программы для семей, школьников, студентов, учеников художественных школ, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Отдельное направление работы — проекты для музейных сотрудников всего УрФО и преподавателей.

Соглашением также закреплены планы по ежегодному проведению в столице Урала Дней Эрмитажа. Его подписали в режиме онлайн по видеоконференцсвязи между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом. Михаил Пиотровский отметил, что предыдущее соглашение, заключённое в 2014 году, о создании Эрмитажа на Урале — полностью выполнено.  

Напомним, что центр "Эрмитаж-Урал" открылся в Екатеринбурге в июле 2021 года в здании на Вайнера, 11 — там, где в годы Великой Отечественной войны хранилось более 1,1 миллиона экспонатов и архивных документов, вывезенных из Ленинграда. Сейчас здесь расположена постоянная экспозиция и мемориальная часть, посвящённая эвакуации эрмитажной коллекции.

После подписания соглашения Евгений Куйвашев и Алексей Орлов осмотрели новую выставку в центре. Она посвящена русскому портрету XIX — начала XX века. Картины привезены из Санкт-Петербурга. Экспозиция из 57 полотен будет доступна для посетителей с 26 февраля по 17 июля.

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Областная газета Свердловской области

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