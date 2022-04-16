В Верхней Пышме открылся музейный комплекс, посвящённый развитию космонавтики на Урале

Сергей Прокопьев рядом со скафандром "Сокол КВ-2", в котором он летал в 2018 году на МКС в качестве командира корабля. Фото: Станислав Мищенко

В Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме открылся комплекс, посвящённый космонавтике и её развитию на Урале. Экскурсию для первых посетителей нового комплекса провёл екатеринбургский космонавт, Герой России Сергей Прокопьев.

Музей, посвящённый космонавтике, включает в себя выставочный зал, образовательный центр для детей и подростков, а также планетарий. Всего в экспозиции представлены порядка 300 экспонатов, рассказывающих о зарождении авиации, становлении космонавтики и вкладе Свердловской области в космические достижения страны. Со временем коллекция музея будет пополняться.

Фото: Станислав Мищенко

На открытии комплекса площадью 1 тыс. квадратных метров присутствовали около 50 человек, включая тех, кто предоставил музею часть экспонатов. Руководитель метеоритной экспедиции УрФУ профессор Виктор Гроховский подарил идейным создателям космического комплекса Валентину Прокопьеву и Александру Изгагину фрагмент метеорита "Царёв", упавшего в Волгоградской области в 1960-е годы. Масса космического камня составляет около 0,5 кг.

Фото: Станислав Мищенко

Сергей Прокопьев передал музею более десятка экспонатов, среди которых скафандр "Сокол КВ-2", в котором он летал в 2018 году на МКС в качестве командира корабля "Союз МС-9", перчатки и другие предметы космической экипировки. По словам космонавта, скафандр удалось получить благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который договорился об экспонате с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Фото: Станислав Мищенко

Напомним, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин вручил госнаграды космонавтам Роскосмоса. Сергей Прокопьев был удостоен звания Героя Российской Федерации и почётного звания "Лётчик-космонавт Российской Федерации" за мужество и героизм, проявленные в ходе 197-суточного полёта на МКС в 2018 году.