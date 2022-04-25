В Екатеринбурге 28 апреля откроется выставка архивных документов "Июнь 1941. Приказываю явиться..."

Мероприятие познакомит посетителей с ходом мобилизационной кампании 1941 года, свидетельствами бесчеловечности фашистского режима и Нюрнбергским процессом. Фото: Государственный архив административных органов Свердловской области

Выставка архивных документов "Июнь 1941. Приказываю явиться..." откроется в "Доме Кино" (Луначарского, 137) и продлится с 28 апреля по 19 мая 2022 года. Мероприятие, посвящённое годовщине Победы в Великой Отечественной войне, познакомит посетителей с началом мобилизационной кампании 1941 года, свидетельствами бесчеловечности фашистского режима и ходом Нюрнбергского процесса.

Организаторам выставки выступают Управление архивами Свердловской области, Государственный архив административных органов Свердловской области и Свердловский областной фильмофонд.

"Выставка будет включать в себя три раздела, — рассказывает начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. — В рамках первого из них — "Приказываю явиться..." — посетители смогут познакомиться с составом архивных фондов свердловских военкоматов периода Великой Отечественной войны: приказами военных комиссаров, продовольственными и вещевыми аттестатами, красноармейскими книжками, заявлениями об отправке на фронт, именными списками мобилизованных и погибших. Это один из самых востребованных фондов архива, поскольку процесс установления судеб советских воинов погибших и пропавших без вести на полях сражений Второй мировой продолжается по сей день".

В разделе "Без срока давности" будут представлены документы, которые свидетельствуют о бесчеловечности нацистского режима, поставившего перед собой цель истребить народы СССР. Об этом говорят акты региональных комиссий по установлению и расследованию преступлений фашистских захватчиков и их сообщников, письма фронтовиков с описаниями ужасов войны, воспоминания бывших узников нацистских концлагерей и рисунки о пережитой трагедии мирных жителей в оккупации.

Последний раздел под названием "Нацизм — осудить!" сфокусирован на беспрецедентном судебном разбирательстве — Нюрнбергском процессе над нацистскими военными преступниками.

"Этот суд поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны. Он осудил нацизм официально и приговорил виновных в геноциде целых народов к смерти. Документы и фотографии судебных заседаний представлены российскими федеральными архивами города Москвы: Государственным архивом РФ, Российским государственным архивом социально-политической истории, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российским государственным архивом литературы и искусства", — сообщили в Государственном архиве административных органов Свердловской области.

Открытие выставки в "Доме Кино" начнётся в 10:30. После церемонии открытия и экскурсии пройдёт премьерный показ художественного фильма "1941. Крылья над Берлином".