В Екатеринбурге для участников "Ночи музеев" организуют общественный транспорт

Предварительная продажа единых билетов стартует с 17 мая. Фото: Галина Соловьева

Мэрия Екатеринбурга раскрыла подробности проведения "Ночи музеев", которая состоится 21–22 мая.

Предварительная продажа единых билетов стартует с 17 мая 2022 года в музее истории Екатеринбурга, фотографическом музее "Дом Метенкова", Водонапорной башне на Плотинке, Объединенном музее писателей Урала и Центре фотографии "Март". Нереализованные билеты можно будет купить в Информационном центре проекта (пр. Ленина, 39) с 18:00 21 мая.

Темой мероприятия в текущем году станет культура народов России. Многие учреждения подготовили экспозиции, посвященные особенностям и традициям различных этносов страны. В общей сложности свои двери откроют 120 площадок.

Помимо этого, по традиции для юных екатеринбуржцев 21 мая с 11:00 до 18:00 будет представлена специальная детская программа. Основные мероприятия "Ночи музеев" начнутся в 19:00 21 мая и продлятся до 02:00 22 мая. Ознакомиться с полной программой можно на сайте организаторов.

Стоит отметить, в 00:45 22 мая на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта муниципалитет обеспечит работу общественного транспорта, который развезет посетителей, принявших участие в мероприятиях проекта, в удаленные от центра мегаполиса районы.

Напомним, в 2021 году "Ночь музеев" посетили 337 тысяч свердловчан. "Областная газета" показывала самые яркие экспозиции, которые смогли увидеть жители и гости Екатеринбурга. В городе акцией заинтересовались 70 тыс. человек.

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