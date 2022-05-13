Шедевры авангарда на следующей неделе вернутся в Екатеринбург из Сеула

Когда экспонаты вернутся в Екатеринбург, их ждет плановая реставрация. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Полотна русских художников-авангардистов вернулись в Россию из Южной Кореи. Как рассказали "ОГ" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ), картины Кандинского, Малевича, Ларионова, Родченко и Гончаровой прибыли в Москву.

"После прохождения таможни картины будут отправлены в региональные музеи. Когда экспонаты вернутся в Екатеринбург, их ждет плановая реставрация", — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

Напомним, произведения русских авангардистов выставляли в Центре сценического искусства "Седжон" в Южной Корее. В связи с серьезными изменениями в логистических цепочках ЕМИИ больше месяца не мог вернуть картины. Вопросы, связанные с возвратом коллекций, были успешно решены благодаря поддержке Посольства РФ в Республике Корея и Минкульта РФ.

Фото: Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Всего на выставке в Сеуле было представлено около 75 произведений живописи и графики из четырех российских собраний: Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музей имени В. И. Сурикова и Приморской картинной галереи. Основу экспозиции составили 63 работы из коллекции ЕМИИ, в числе которых такие картины, как "Супрематизм" Казимира Малевича, "Серый овал" Василия Кандинского и другие.