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Культура / Музеи
17 мая 2022, 11:15

События "Ночи музеев" в Екатеринбурге можно посетить по "Пушкинской карте"

Музей истории Екатеринбурга

Все мероприятия Музея истории Екатеринбурга можно посетить по "Пушкинской карте". Фото: Галина Соловьева

Екатеринбург готовится к ежегодному проекту "Ночь музеев". Одним из важных новшеств этого года стала "Пушкинская карта", с помощью которой можно оплачивать билеты на некоторые культурные события.

По данным организаторов, обладателям "Пушкинской карты" будут доступны любые события акции на следующих площадках:

  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств;
  • Музей наивного искусства;
  • Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал";
  • Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского;
  • Музей истории Екатеринбурга;
  • Центр городских практик "Дом Маклецкого";
  • Фотографический музей "Дом Метенкова;
  • Водонапорная башня на Плотинке;
  • Музей "Литературная жизнь Урала XIX века";
  • Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века";
  • Мемориальный дом-музей П. П. Бажова;
  • Дом-музей Ф. М. Решетникова;
  • Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка;
  • Музей ВДВ "Крылатая гвардия";
  • Музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!";
  • Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Кроме того, можно приобрести билеты на отдельные мероприятия:

  • события основной программы "Ночи музеев" (с 19:00 до 02:00) на площадке Музейного центра "Гамаюн";
  • экскурсионные программы в Музее кукол и детской книги "Страна чудес" (кроме авторских мастер-классов в 18:00 и 19:00);
  • спектакль "Я уеду" в Камерном театре;
  • спектакль "Уральская этномозаика" в Театре юного зрителя.

"Пушкинская карта" – федеральный проект популяризации культурных мероприятий среди молодежи, который позволяет посетителям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения. Для этого необходимо оформить спецкарту номиналом 5 тысяч рублей.

Напомним, в этом году "Ночь музеев" пройдет 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Дневная детская программа начнется в 11:00 и завершится в 18:00. Основная программа продлится с 19:00 до 2:00. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте проекта.

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Областная газета Свердловской области

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