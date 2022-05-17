События "Ночи музеев" в Екатеринбурге можно посетить по "Пушкинской карте"

Екатеринбург готовится к ежегодному проекту "Ночь музеев". Одним из важных новшеств этого года стала "Пушкинская карта", с помощью которой можно оплачивать билеты на некоторые культурные события.
По данным организаторов, обладателям "Пушкинской карты" будут доступны любые события акции на следующих площадках:
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств;
- Музей наивного искусства;
- Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал";
- Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского;
- Музей истории Екатеринбурга;
- Центр городских практик "Дом Маклецкого";
- Фотографический музей "Дом Метенкова;
- Водонапорная башня на Плотинке;
- Музей "Литературная жизнь Урала XIX века";
- Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века";
- Мемориальный дом-музей П. П. Бажова;
- Дом-музей Ф. М. Решетникова;
- Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка;
- Музей ВДВ "Крылатая гвардия";
- Музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!";
- Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ.
Кроме того, можно приобрести билеты на отдельные мероприятия:
- события основной программы "Ночи музеев" (с 19:00 до 02:00) на площадке Музейного центра "Гамаюн";
- экскурсионные программы в Музее кукол и детской книги "Страна чудес" (кроме авторских мастер-классов в 18:00 и 19:00);
- спектакль "Я уеду" в Камерном театре;
- спектакль "Уральская этномозаика" в Театре юного зрителя.
"Пушкинская карта" – федеральный проект популяризации культурных мероприятий среди молодежи, который позволяет посетителям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения. Для этого необходимо оформить спецкарту номиналом 5 тысяч рублей.
Напомним, в этом году "Ночь музеев" пройдет 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Дневная детская программа начнется в 11:00 и завершится в 18:00. Основная программа продлится с 19:00 до 2:00. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте проекта.
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