События "Ночи музеев" в Екатеринбурге можно посетить по "Пушкинской карте"

Все мероприятия Музея истории Екатеринбурга можно посетить по "Пушкинской карте". Фото: Галина Соловьева

Екатеринбург готовится к ежегодному проекту "Ночь музеев". Одним из важных новшеств этого года стала "Пушкинская карта", с помощью которой можно оплачивать билеты на некоторые культурные события.

По данным организаторов, обладателям "Пушкинской карты" будут доступны любые события акции на следующих площадках:

Екатеринбургский музей изобразительных искусств;

Музей наивного искусства;

Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал";

Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского;

Музей истории Екатеринбурга;

Центр городских практик "Дом Маклецкого";

Фотографический музей "Дом Метенкова;

Водонапорная башня на Плотинке;

Музей "Литературная жизнь Урала XIX века";

Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века";

Мемориальный дом-музей П. П. Бажова;

Дом-музей Ф. М. Решетникова;

Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка;

Музей ВДВ "Крылатая гвардия";

Музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!";

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Кроме того, можно приобрести билеты на отдельные мероприятия:

события основной программы "Ночи музеев" (с 19:00 до 02:00) на площадке Музейного центра "Гамаюн";

экскурсионные программы в Музее кукол и детской книги "Страна чудес" (кроме авторских мастер-классов в 18:00 и 19:00);

спектакль "Я уеду" в Камерном театре;

спектакль "Уральская этномозаика" в Театре юного зрителя.

"Пушкинская карта" – федеральный проект популяризации культурных мероприятий среди молодежи, который позволяет посетителям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения. Для этого необходимо оформить спецкарту номиналом 5 тысяч рублей.

Напомним, в этом году "Ночь музеев" пройдет 21 мая в двух форматах: онлайн и офлайн. Дневная детская программа начнется в 11:00 и завершится в 18:00. Основная программа продлится с 19:00 до 2:00. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте проекта.

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