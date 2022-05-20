В Екатеринбурге "Ночь музеев" впервые состоялась в 2009 году, а в 2012-м к акции присоединился весь регион. Фото: Галина Соловьёва

Завтра в Свердловской области пройдет акция «Ночь музеев», в рамках которой выставочные площадки, галереи и другие учреждения культуры продлевают время работы до поздней ночи. Посетителей ждут театрализованные экскурсии, мастер-классы, лекции и онлайн-программы. Представляем гид по «Ночи музеев – 2022».

145 программ – бесплатно

– Акция приурочена к Году культурного наследия народов России и Году Дмитрия Мамина-Сибиряка в Свердловской области, – рассказала руководитель отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности министерства культуры региона Наталия Шибанова. – В этом году организаторам удалось вернуться к допандемийному формату. Поэтому приглашаю всех на «Ночь музеев» и желаю провести свой досуг с пользой.

В этом году мероприятие пройдет на территории 56муниципальных образований и 70 населенных пунктов нашего региона. Участниками акции стали свыше 230 музеев по всему региону, которые подготовили более 400 программ, среди них – офлайн и онлайн мероприятия. Бесплатными для посетителей «Ночи музеев» станут 145 офлайн программ.

В столице Урала будут работать 134 площадки, среди которых появилось 17 новых: участие в акции впервые принимают культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», творческий кластер «Л52» от Музея истории Екатеринбурга, Музей андеграунда, арт-пространство «Кирпичи» и другие.

Многие площадки традиционно начнут работать уже днем – с 11:00 открывается Информационный центр (который в этом году переехал к памятнику Александру Попову у Главпочтамта). Там можно будет взять информационные буклеты участников «Ночи», составить маршрут, а с 18 часов – купить единый билет.

Стоимость единого билета осталась неизменной – 300 рублей. За эту цену можно будет попасть на пять площадок из 32 (или впятером в один музей). Заранее билет можно приобрести в кассах Музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26), фотографического музея «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36), Водонапорной башни на Плотинке (ул. Горького, 4в), Центра фотографии «Март». Важно отметить, что количество единых билетов ограничено.

– Главная информационная площадка акции [в Интернете] – сайт ночьмузеев.екатернибург.рф, – отметил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – На этом сайте представлена вся информация о маршрутах, о расписании работы площадок. Кроме того, мы сделали специальный жестовый ролик для людей с ограничениями по слуху. А на сайте культурадлявсех.рф подготовили специальный раздел, где люди с ограниченными возможностями могут найти для себя удобные маршруты.

Впервые – по «Пушкинской карте»

С 11 до 18 часов пройдут детские программы «Ночи музеев». Всего в Екатеринбурге и области в дневной афише – 81 площадка – это образовательные учреждения, а также многие «взрослые» музеи. Так, в корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (Воеводина, 5) для детей подготовили программу «Секреты советских профессий», в рамках которой состоятся экскурсия по экспозиции отечественного искусства XX века, познавательная игра и музыкальные выступления. В Свердловской детской филармонии (ул. 8 Марта, 36) пройдет программа «Легенды и тайны Земли Уральской». Здесь посетителей научат правильно петь частушки, играть на деревянных ложках и проведут художественные мастер-классы.

Впервые входные билеты на все площадки (за исключением единого билета) можно приобрести по «Пушкинской карте».

Основные программы стартуют с 18 часов и продлятся в области до 24 часов, а в столице Урала – до 2 часов ночи. В этот день городской транспорт Екатеринбурга будет работать до часу ночи – последний маршрут отправляется в 00:45 от Главпочтамта.

Организаторы подготовили особый маршрут «Назад в будущее», в который входит семь площадок, объединенных темой взгляда в будущее: Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, Ельцин Центр, Музей Бориса Ельцина, Музей Андеграунда, креативный кластер «Л52», галерея «Синара Арт» и Центр современной культуры УрФУ (Музей Б.У. Кашкина). Авторы маршрута предлагают поразмышлять над вопросом: куда мы движемся?

Одной из новинок этого года станет запуск в Екатеринбурге музейного трамвая. Уличные художники расписали один из вагонов в технике традиционного народного мазка. Первый рейс состоится 21 мая, а затем, в течение года, вагон будет ездить по разным маршрутам города.

Также организованы четыре автобусных экскурсионных тура по городам Свердловской области: в Нижний Тагил – в музей подносного промысла «Дом Худояровых» и Нижнетагильский музей ИЗО, в Сысерть – в краеведческий музей и на территорию Сысертского железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. Еще один автобус отправится в Нижнюю Синячиху – в музей под отрытым небом «Заповедник деревянного зодчества», последний маршрут подготовлен в поселок Висим для знакомства с музеем Д.Н. Мамина-Сибиряка и с музеем наличников в поселке Черноисточинск.

Топ-5 площадок по версии «ОГ» Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50, корпус Ж): обновленная обзорная экскурсия по возрожденной киностудии. Участникам расскажут о том, как снималось кино раньше и сейчас. Кроме того, можно посетить мастер-классы по речи и актерскому мастерству. 3 тематические фотозоны.

(пр. Ленина, 50, корпус Ж): обновленная обзорная экскурсия по возрожденной киностудии. Участникам расскажут о том, как снималось кино раньше и сейчас. Кроме того, можно посетить мастер-классы по речи и актерскому мастерству. 3 тематические фотозоны. Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26): театральная реконструкция на крыше музея, передвижная кузница, гастрономический театр. В археологической лаборатории можно будет сделать фото артефактов с раскопок и унести их с собой в виде открыток. Лекция о фотоаппаратах XIX – начала XX веков и фотосъемка желающих.

(ул. Карла Либкнехта, 26): театральная реконструкция на крыше музея, передвижная кузница, гастрономический театр. В археологической лаборатории можно будет сделать фото артефактов с раскопок и унести их с собой в виде открыток. Лекция о фотоаппаратах XIX – начала XX веков и фотосъемка желающих. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства ( пр. Ленина, 37): экскурсии каждый час, ювелирный своп (обмен украшениями), а также мастер-класс по созданию ювелирного изделия.

( пр. Ленина, 37): экскурсии каждый час, ювелирный своп (обмен украшениями), а также мастер-класс по созданию ювелирного изделия. МВЦ Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46): фестиваль народных промыслов, на котором пройдут мастер-классы по росписи подносов, лепке на гончарном круге и тематическому аквагриму. С 20 часов Евгений Бунтов исполнит музыкальные произведения на старинных инструментах.

(ул. Малышева, 46): фестиваль народных промыслов, на котором пройдут мастер-классы по росписи подносов, лепке на гончарном круге и тематическому аквагриму. С 20 часов исполнит музыкальные произведения на старинных инструментах. Музей истории Невьянского края и Наклонная башня Демидовых(Невьянск, сквер Демидовых, 3, 3а): квесты для участников, концертная программа, а также театрализованная экскурсия по башне Демидовых и мастер-класс по технике оригами.