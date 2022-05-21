В Екатеринбурге стартовала детская программа "Ночи музеев"

Дневная программа включает в себя 81 площадку, среди которых образовательные учреждения и ряд "взрослых" музеев. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с 21 по 22 мая пройдет "Ночь музеев", во время которой галереи, культурные учреждения и выставочные залы откроют свои двери в период с 19:00 до 2:00. С 11:00 до 18:00 проходит детская программа.

Дневная программа включает в себя 81 площадку, среди которых образовательные учреждения и ряд "взрослых" музеев. Например, Музей камнерезного искусства, где детям предлагается научиться делать украшения из камней или собрать пазл, так или иначе отсылающий к камнерезному делу.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Музей истории Екатеринбурга подготовил для детей необычные инсталляции, мастер-классы по каллиграфии и экскурсии.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (Воеводина, 5) для детей подготовили программу "Секреты советских профессий", которая включает экскурсию по экспозиции отечественного искусства XX века, познавательную игру и музыкальные выступления.

Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской детской филармонии (ул. 8 Марта, 36) пройдет программа "Легенды и тайны Земли Уральской". Здесь посетителей научат правильно петь частушки, играть на деревянных ложках и проведут художественные мастер-классы.

Напомним, что в этом году впервые входные билеты на все площадки (за исключением единого билета) можно приобрести по "Пушкинской карте".

Фото: Павел Ворожцов

Основные мероприятия стартуют с 18:00 и продлятся в области до 24 часов, а в столице Урала — до 2:00. В этот день городской транспорт Екатеринбурга будет работать до часу ночи — последний маршрут отправляется в 00:45 от Главпочтамта. Подробности в нашем материале.