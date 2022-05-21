Искусство победило непогоду: как проходит «Ночь музеев» в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Фото

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Свердловской области проходит акция «Ночь музеев». Выставочные площадки, музеи, галереи и другие культурные учреждения работают до поздней ночи. Увы, погода подвела свердловчан, но все-таки дождь и холод не напугали тех, кто собирался приобщиться к искусству.

«Ночь музеев» стартовала с 11:00, 81 площадка области была готова предложить детские программы. О том, как прошла первая часть акции читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

Основная программа «Ночи музеев» открылась в 18:00. В столице Урала работают 134 площадки, среди которых, кстати, 17 новых: участие в акции впервые принимают культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», творческий кластер «Л52» от Музея истории Екатеринбурга, Музей андеграунда, арт-пространство «Кирпичи» и другие.

Весь вечер в «Эрмитаж-Урале» проводят экскурсии по выставке «Русский портрет XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». В 21:00 на этой площадке – представление музыкального театра «Верона» и сцены из мюзикла «Василиса».

Зал декоративно-прикладного искусства в центре "Эрмитаж-Урал". Фото: Павел Ворожцов

Центр "Эрмитаж-Урал". Фото: Павел Ворожцов

Центр "Эрмитаж-Урал". Фото: Павел Ворожцов

Информационный центр «Ночи музеев» в этом году переехал к памятнику Александру Попову у Главпочтамта. Там желающие приобретают информационные буклеты участников «Ночи», чтобы составить свой маршрут, с 18 часов в Информационном центре можно купить единый билет.

Фото: Павел Ворожцов

Некоторые даже решились на экскурсии под открытым небом. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств сегодня предлагают несколько разных экскурсий нон-стоп: от программы «Русская икона XVIII – начала XX века» до «Отечественного искусства ХХ века». Последняя экскурсия начнется в 22:30. Кроме того, те, кому повезло, ещё и успели побывать на концерте в ЕМИИ.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Мастер-классы в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского. Фото: Павел Ворожцов

Экскурсии в Доме Поклевских-Козелл. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на непрекращающийся дождь, в Верхней Пышме на выставочных площадках тоже собралось довольно много посетителей.

Так, в Музейном комплексе УГМК с утра прошла интерактивная программа «Города мира» для детей и родителей. А с 18 часов стартовала программа для взрослых — «Солдат Великой Отечественной войны», в которой посетителей музея научили обращаться с солдатским вещевым мешком.

Фото: Иннокентий Лаврёнов

Большой популярностью пользовался мастер-класс, в котором было предложено собрать и разобрать стрелковое оружие времён войны — пистолет-пулемёт Шпагина, винтовку Мосина. Вдобавок, для участникам программы были предложены поиски пропавшего музейного экспоната и квест «Разведчики», по итогам которых самые быстрые получали награду.

— В прошлом году было меньше посетителей. Видимо люди так устали от пандемийных ограничений, что с удовольствием принимают участие [во всех активностях], — рассказала «ОГ» куратор «Ночных» программ Галина Силенко. — Мы стараемся не только развлекать наших посетителей, но и просвещать их. При этом, не думаю, что непрекращающийся дождь сильно повлиял на количество посетителей — все кто хотел прийти, пришел.

Хоть детские программы и закончились, на третьем этаже для юных посетителей музея прошел мастер-класс по рисованию в популярной до революции технике эбру —сначала специальными красками дети создавали рисунок на воде, а затем отпечатывали его на бумаге.— Мы с ребёнком пришли в Музей военной техники, чтобы он не скучал сегодня дома, — поделился с «ОГ» Владислав Крыжанин, — А дождь нас не пугает, мы приехали на машине.

Фото: Иннокентий Лаврёнов

Кроме того, в этом году открылась обновлённая экскурсия по реконструированному санитарному поезду времён Великой Отечественной войны — теперь для посетителей музея доступны два вагона.