В выходные в Свердловской области прошла акция «Ночь музеев». Выставочные площадки, музеи, галереи и другие культурные учреждения региона продлили работу до поздней ночи. Увы, погода уральцев подвела, но все-таки дождь, а кое-где и снег, не напугали тех, кто собирался поучаствовать в акции: в Екатеринбурге мероприятия «Ночи» посетили 70 тысяч человек, а в области – еще порядка 130 тысяч.

Акция на этот раз была приурочена к Году культурного наследия народов России и к Году Дмитрия Мамина-Сибиряка в Свердловской области.

Впервые «Ночь музеев» провели в столице Урала в 2009 году, область присоединилась в 2012-м. И всегда на событиях всероссийской акции в нашем регионе был ажиотаж. В 2020-м из-за начавшейся пандемии коронавируса все мероприятия «Ночи» были переведены в онлайн. В 2021 году акция прошла в смешанном формате – и тех, кто посетили «Ночь» онлайн, оказалось много больше. В этом году наконец «Ночь музеев» в Свердловской области вернулась к допандемийным показателям, а если бы не подвела погода, вероятно, организаторы и вовсе бы зафиксировали рекордные цифры.

С 11 утра 21 мая на 81 площадке региона стартовала детская программа – для юных участников были подготовлены познавательные мастер-классы и квесты. Впрочем, в некоторых музеях активности для детей продолжались до самого вечера. В Музее камнерезного искусства ребятам предложили научиться делать украшения, в Екатеринбургском музее ИЗО юные гости посетили экскурсию «Секреты советских профессий», а в Свердловской детской филармонии с аншлагом прошла программа «Легенды и тайны земли Уральской», где желающие учились правильно петь частушки, играть на деревянных ложках и посетили несколько художественных мастер-классов.

Основная программа «Ночи» открылась в 18:00. В столице Урала работали 134 площадки, среди которых было и 17 новых: участие в акции впервые приняли Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», творческий кластер «Л52» от Музея истории Екатеринбурга, Музей андеграунда, арт-пространство «Кирпичи» и другие.

О популярности «Ночи» красноречиво говорит тот факт, что уже к 19 часам в кассах Информационного центра в Екатеринбурге не осталось ни одного Единого билета, хотя их продажа началась в 18 часов. Самые закаленные даже рискнули принять участие в уличных мероприятиях – к примеру, в экскурсиях по историческому центру столицы Урала или в программе под открытым небом Музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме. Кстати, в самом здании особой популярностью пользовался мастер-класс, в котором нужно было собрать и разобрать стрелковое оружие времен войны — например, пистолет-пулемет Шпагина.

– В прошлом году было меньше посетителей. Видимо люди так устали от пандемийных ограничений, что с удовольствием принимают участие во всех активностях, – рассказала «ОГ» специалист Музея военной техники УГМК Галина Силенко. – И не думаю, что дождь сильно повлиял на количество посетителей — все, кто хотел прийти, пришел.

Не обошлось на нынешней «Ночи» без перфомансов. Пожалуй, один из самых ярких придумали студенты Екатеринбургского театрального института мастерской Натальи Гараниной – квест «Дом с привидениями». Участникам рассказали жуткие легенды Учебного театра (ведь зданию, в котором он находится, уже почти 200 лет), а маршрут организаторы проложили по таинственным местам, куда обычно не пускают посетителей. В какой-то момент «призраки» и вовсе отправились гулять по улицам города, чем как минимум озадачили, если не испугали, прохожих.

О том, как прошла «Ночь музеев» на этих и других площадках, смотрите в фоторепортаже «Областной газеты».