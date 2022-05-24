Александр Емельянов назначен новым генеральным директором Свердловского краеведческого музея

Александр Емельянов. Фото: Марина Михненко

Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера возглавил Александр Емельянов. Новый генеральный директор 23 мая познакомился с руководящим составом коллектива.

Информация о его назначении появилась на официальном сайте Свердловского областного краеведческого музея.

- Предложение для меня было неожиданным, - отметил в разговоре с корреспондентом "Облгазеты" Александр Емельянов. - Но очень приятное. Мне оказали доверие, поручают музей, которому в прошлом году исполнилось 150 лет. Сразу представляешь людей, создававших его. Для меня это огромная ответственность, и хочется быть достойным той великой истории, приумножить ее. Поэтому я рассматривал все это как серьезный вызов и как возможность реализовать свои знания, накопленный опыт. От такого предложения невозможно было отказаться. Для меня это новый этап.

"Александр Вячеславович Емельянов — выпускник исторического факультета Уральского университета, а также окончил Уральский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". Сейчас его профессиональная и общественная деятельность также тесно связана с историей: многие годы он возглавляет региональное отделение Российского военно-исторического общества. Кроме того, Александр Емельянов — член Общественной палаты Свердловской области и в прошлом советник директора Музея военной техники УГМК. За последние десять лет он получил немало наград: Премию Правительства РФ в области туризма, Почетную грамоту Министерства культуры РФ, Благодарность министра культуры РФ, Благодарственные письма губернатора Свердловской области, руководителей УФСБ, ГУВД, прокуратуры Свердловской области, почетную грамоту Законодательного собрания Свердловской области, различные памятные медали", — сообщается на официальном сайте музея.

Последние 12 лет гендиректором Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера была Наталья Ветрова. В конце февраля стало известно, что она покидает свой пост.