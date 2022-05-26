Дом, в котором жил Булат

Наталья Якимова показывает, какими будут внутренние помещения Дома Окуджавы после капремонта. Фото: Павел Ворожцов

Единственный в Свердловской области дом, где вместе с родителями и братом жил известный бард, лауреат Государственной премии СССР Булат ОКУДЖАВА, реставрируют в Нижнем Тагиле. Открыть обновленное здание планируется к августу, когда город будет отмечать 300-летний юбилей. Дом станет современным культурным центром, где появится музейный уголок, библиотека и даже сцена.

Семейная история

Одноэтажный кирпичный дом на улице Карла Маркса – архитектурный памятник регионального значения. Он был построен во второй половине XIX века и принадлежал строительному подрядчику Белову. В 1930-е годы в особняк перебралась семья Окуджавы: отец будущего поэта и композитора – Шалва Степанович – строил Уралвагонзавод.

– Папа Булата был уважаемым человеком и многое сделал для Нижнего Тагила. Он за пять лет сумел построить основные цеха нашего крупнейшего предприятия, потом его повысили – назначили первым секретарем горкома партии. Шалва Окуджава, по сути, стал главой города. А дом ему выделили как служебное жилье, куда он заехал с женой, тещей и двумя сыновьями – Булатом, который пошел в школу, и совсем маленьким Виктором, – рассказывает директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова.

В доме было шесть комнат, стояла казенная мебель. Сам Булат Шалвович, уже повзрослев и став популярным, в книге «Упраздненный театр» описал свою жизнь в Нижнем Тагиле. Книга, кстати, с авторской подписью, хранится в библиотеке. По ней работники культуры воссоздали внутреннее убранство особняка, так как фотографий того времени (за исключением фасада здания) и документов не сохранилось.

Мировая известность

В 2016 году дом Окуджавы официально передали городской библиотечной системе. В здании организовали культурный центр.

– Мы показывали литературное наследие Булата Шалвовича и его современников-бардов. Коллекцию пластинок и кассет. Также на базе центра проходили выставки современных художников и фотографов. У нас были авторы из США, Испании, Норвегии, Италии, Германии и других стран, они привозили свои работы. Центр оказался востребован у жителей, его посещали и российские звезды – Дмитрий Харатьян, Олег Погудин, Евгений Дятлов и другие, – говорит заведующая центром Ирина Глошина.

А в прошлом году по инициативе главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева дом Окуджавы начали реставрировать. Проект стоимостью почти 30 млн рублей поддержали в областном правительстве, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков назвал его хорошим подарком тагильчанам к 300-летнему юбилею города.

Сейчас капремонт здания близится к завершению. Восстановительные работы ведет компания «Инвестпром». Мастер Евгений Корочев сообщил, что состояние дома вызывало опасения: опоры строительной системы сгнили почти полностью – их пришлось менять. Строители также разобрали полуразрушенное крыльцо, почистили фасад, навели порядок в подвалах, вырубили старые деревья вокруг здания. На данный момент подрядчики заняты внутренней отделкой помещений.

Второе дыхание

После реконструкции культурный центр «Дом Окуджавы» заживет новой жизнью. Внутри будет музейный уголок и большой зал с книжными стендами, галереей и сценой, где поклонники творчества Окуджавы смогут исполнять его песни или презентовать свои. При входе в центр повесят большой портрет Булата Шалвовича.

– Открытие хотим отметить концертом, аналогов такому объекту нет. Гостей, скорее всего, будет много. Песни этого человека знают и любят до сих пор. Недавно в нашем городе прошел Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…», посвященный Окуджаве. Он собрал лучших авторов-исполнителей из 18 округов Свердловской области и 7 других регионов, – говорит Наталья Якимова.

Интересно, что в новом доме будет звучать не только гитара – любимый инструмент Булата. В музыкальной гостиной поставят раритетное фортепиано: его подарила одноклассница Окуджавы Татьяна Гуськова. На этом фортепиано в 1930-е годы играла известная советская и итальянская пианистка Вера Лотар-Шевченко.

Сюрпризы от дома В ходе реставрации строители нашли несколько старинных вещей: чугунный утюг весом свыше 7 кг, флакончики из-под лекарств дореволюционной эпохи, железные гвозди, гильзу 1917 года выпуска. Они переданы библиотекарям. Не исключено, что будут новые находки, сказали подрядчики.

Привет из Москвы Вторая супруга Булата Окуджавы – Ольга Владимировна – возглавляет мемориальный музей мужа в Переделкино (Москва). Ей 84 года. – Ольга Владимировна о реконструкции дома в Нижнем Тагиле знает, поддерживает связь с тагильчанами. Я сам дважды бывал в этом доме, очень порадовало, как уральцы берегут память о Булате Шалвовиче и его семье. Отец его в 1937 году был расстрелян и даже памятника ему нет, хотя он столько сделал для страны, Свердловской области. Вообще, таких мест, связанных с судьбой Булата Окуджавы, очень не много – в Москве, Тбилиси, Калужской области и Нижнем Тагиле. И все. Мы благодарны тагильчанам за заботу о творческом наследии этого выдающегося человека, – сказал «ОГ» заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Сергей Безруков.

Вид на Дом Окуджавы – ремонтные работы идут полным ходом. Фото: Павел Ворожцов

Чугунный утюг, найденный при реставрации. Фото: Павел Ворожцов

Строители делают гидроизоляцию фундамента здания. Фото: Павел Ворожцов