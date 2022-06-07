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Культура / Музеи
7 июня 2022, 14:57

Организаторы Ural Music Night проанонсировали четыре площадки для молодых исполнителей

  Юлия Пастух
Молодые участники Ural Music Night

"Ночь Музыки" пройдет 24 июня на 100 сценах города. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

На фестивале "Ночь музыки" в Екатеринбурге на четырех площадках смогут выступить молодые артисты.

24 июня во Дворце культуры железнодорожников свое творчество продемонстрируют "Афиша Daily", "Мастера Сибири" и Jazzist. На закрытой сцене Дворца культуры — коллективы "Соль морей", "Фея нервных окончаний", SOYKA, "ЛИЦАХРИЗАНТЕМ", magic tape и "немой".

Внутри ДКЖ в рамках программы онлайн-журнала о джазе выступят секстет Юрия Пушкарева, квартет Арсения Владимирова, Imaginary Friends Orchestra, Шаньгин-трио (дуо) и PCHBLK.

У ДИВСа покажут свое творчество такие представители современной татарской музыки, как "УСАЛ", GAUGA, juna, "ОММАЖ", URTIC, qaynar, Shanu и Malsi Music feat. Ilgiz. К ним присоединятся артисты со всей России: Marat Taturas из Уфы, Feal из Москвы, Arkey June из Екатеринбурга и uraan из Якутска.

Напомним, Ural Music Night пройдет 24 июня на 100 площадках города. Вход на мероприятие бесплатный.

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Областная газета Свердловской области

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