На Среднем Урале открыли музейный комплекс "Северская домна"

Музей является частью уникального маршрута промышленного туризма. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Полевском открыли вторую очередь музейного комплекса "Северская домна". Он станет частью уникального маршрута промышленного туризма, сочетающего в себе действующие цеха и сохранившиеся пространства XIX века "Северского трубного завода".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Основу музейного комплекса составляет домна — единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века. Восьмигранное здание с куполообразной крышей напоминает храм. При его постройке использовались приемы, элементы и кладка, характерные для возведения церквей.

Во второй очереди "Северской домны" разместили залы для выставок, конференций и кейтеринга, передает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области ​

"Северская домна" будет являться не только примером сохранения промышленного наследия, но и объектом промышленного туризма, выставочных мероприятий, местом знакомства юного поколения уральцев с возможностями производственного потенциала Свердловской области", — отметил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: департамент информполитики Свердловской области ​

Первой экспозицией в новом пространстве стала выставка "Коммуникационная труба", в которой собраны более 50 живописных и графических работ.

Напомним, в 2020 году губернатор Свердловской области подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив о развитии промышленного туризма на Среднем Урале. Планируется, что в 2022–2023 годах в Свердловской области будут открыты 38 предприятий, которые смогут посетить 100 тысяч человек, а турпоток на фабрики и заводы будет увеличен на 20%.