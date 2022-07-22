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Культура / Музеи
22 июля 2022, 06:00

Что за… Шигирский идол

Большой Шигирский идол

У Большого Шигирского идола удивительная история. Фото: Алексей Кунилов

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них. Представляем первый выпуск.

Об этом экспонате слышали многие в Свердловской области и далеко за ее пределами. Несмотря на всю свою многовековую историю, артефакт долгое время лежал в запасниках музея, и только в 1990-х годах ученые вернулись к его изучению. Это самая старая деревянная скульптура в мире – ее возраст порядка 11 000 лет. У Большого Шигирского идола удивительная история – его обнаружили в торфянике при добыче золота в 1890 году, дважды пытались реконструировать, а затем среднюю часть длиной почти два метра потеряли. Впрочем, подробнее об идоле мы расскажем в следующем выпуске, а пока предлагаем нашим читателям ответить на несколько несложных вопросов. Или сложных.

Вопросы: 

  1.  На какой площадке Свердловского областного краеведческого музея выставляется этот артефакт?
  2. Кому принадлежала земля, где был найден идол и другие предметы Шигирской коллекции? Подсказка: этот человек распорядился передать находку в музей.
  3. Фигура была вырезана топором с каменным лезвием. Но для зрачков использовался более экзотический инструмент (для нас, конечно же). Из резца какого животного изготовлялся этот инструмент? 
  4. Из какого дерева вырезан идол, и сколько лет было стволу на момент изготовления скульптуры?
  5. В каком году благодаря российским и немецким ученым Шигирский идол «стал старше»?

Самых активных ждут призы

В рубрике «Арт и факты» мы предлагаем читателям вопросы, ответы на которые нужно присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru, по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101 (ГБУ СО «РГ Областная газета», 620004, 3-й этаж, отдел «Культура» каб. 349).

Первых трех самых быстрых участников, давших правильные ответы, мы наградим единым билетом на все площадки Свердловского областного краеведческого музея и сувенирами от «Областной газеты». 

Областная газета Свердловской области
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