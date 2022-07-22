На Урале открылось окно в Северную столицу

Одну из стен венчает герб членов императорского дома, на фоне которого стоит бюст Николая I. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге, в Свердловском областном краеведческом музее, совместно с Российской академией художеств открылась выставка «Императорский Санкт-Петербург». Экспозиция посвящена династии РОМАНОВЫХ и их роли в основании и развитии Северной столицы.

На выставке собраны артефакты, связанные с Санкт-Петербургом и царской семьей. В нескольких залах музея хронологически изложена история рода Романовых начиная с допетровских времен. Эпоха царей представлена несколькими оригинальными печатными книгами того времени и художественными этюдами Генриха Шмидта, на которых изображены памятники русского зодчества.

Фото: Павел Ворожцов

– Уникальная выставка приехала к нам из фондов Российской академии художеств, а некоторые экспонаты были найдены в фондах нашего музея и дополнили выставочный ряд проекта, – рассказал гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. – Уникальные портреты, гравюры, макеты зданий в Северной столице – все это можно увидеть в стенах нашего музея.

Символично, что в начале лета в музее презентовали еще одну выставку о династии Романовых, которая была посвящена первому российскому императору – Петру Великому. Новая выставка хоть и является совершенно отдельным проектом, тем не менее позволит проследить, как развивался заложенный Петром Санкт-Петербург до начала XX века.

Интерес представляют деревянные макеты зданий Петербурга XVIII—XIX веков из коллекции Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств – Александринского театра и Михайловского замка, а также неосуществленный проект триумфальных ворот Шарля-Луи Клериссо второй половины XVIII века. В макетах проработана каждая мелкая деталь – начиная от лепнины на колоннах и заканчивая орнаментом на внутренней части арки, которую с трудом можно разглядеть.

Фото: Павел Ворожцов

На выставке представили не только архитектурные проекты таких знаменитых мастеров, как Карл Росси, Огюст Монферран и Максимилиан Месмахер, но и живописные работы и гравюры. Кроме того, образ Петербурга передают повседневные предметы: взять хотя бы искусно сделанный дуэльный набор из двух пистолетов и иных принадлежностей. Мирную жизнь представляют платья, в которых ходили дамы той эпохи, и редкие книжные наборы, например, экземпляр «Соборного уложения» 1737 года.

Фото: Павел Ворожцов

– Белой завистью завидую екатеринбуржцам из-за того, что вы имеете возможность с детьми, не покидая своего города, прийти и каждый день любоваться этими шедеврами, – поделилась председатель Наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. – Мне кажется, даже в Санкт-Петербурге мы не можем собрать воедино картину имперского Петербурга. То, что мы видим сегодня, – заслуга многих людей.

Выставка продлится до 25 сентября, а после поедет по городам Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов