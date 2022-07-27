Шигирский идол вошел в топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России

Идол находится в Музее истории и археологии Урала. Фото: Алексей Кунилов

Культурный бренд Среднего Урала "Шигирский идол" победил в федеральном конкурсе в категории "Образы". Он также вошел в национальный рейтинг.

Сертификат, подтверждающий это, получил Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера. На одной из площадок — в Музее истории и археологии Урала — как раз и хранится эта древнейшая в мире деревянная скульптура.

"Уже более десяти лет мы стремимся к тому, чтобы о Шигирском идоле знали уральцы и гости города", — отмечают в культурном учреждении. В частности, ежегодно проводится "День Большого Шигирского идола". Также в декабре 2021 года в обращение были выпущены дизайнерские открытки с изображением артефакта.

Увидеть Шигирского идола можно со вторника по воскресенье включительно по адресу пр. Ленина, 69/10 (Екатеринбург).

Добавим, конкурс "ТОП-1000 локальных культурных и туристических брендов России", в котором одержал победу идол, проходит на платформе Живоенаследие.рф при поддержке Общественной палаты РФ и Фонда Президентских грантов. Бренды — участники конкурса — представлены в каталоге. Кроме того, они нанесены на карту. Средний Урал выглядит следующим образом: