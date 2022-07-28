Шигирский идол: ответы на вопросы

Фото: Алексей Кунилов

В прошлом выпуске рубрики «Арт и факты» мы напомнили читателям об уникальном свердловском экспонате – самой старой в мире деревянной скульптуре и предложили поучаствовать в конкурсе. Победители получат билеты в музей и памятные сувениры. Надеемся, что в попытке ответить на наши вопросы читатели получили удовольствие и узнали для себя что-то новое.

Быстрее и точнее всех на наши вопросы ответили: Светлана ПЕТРОВА Сергей ПЕТРОВСКИЙ Победители получают единый билет на площадки Свердловского областного краеведческого музея, а также памятные сувениры от «Областной газеты». Для получения приза необходимо позвонить по телефону +7 (343) 375-80-11, а затем подойти в редакцию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, каб. 349

Искали золото, а нашли дерево

Большой Шигирский идол и другие предметы Шигирской коллекции нашли 24 января 1890 года на Курьинском прииске, что под Невьянском, во время добычи золота. Владелец территории графАлексей Стенбок-Ферморраспорядился передать находки в музей УОЛЕ (Уральского общества любителей естествознания).

Ученые сразу же заинтересовались артефактом, и уже в 1893 году Дмитрий Лобанов, хранитель музея УОЛЕ, совершил первую попытку реконструкции идола. Получилась фигура с руками и перекрещенными ногами высотой 3,2 метра. Неиспользованные куски демонстрировались у подножия скульптуры.

В 1914 году археолог Владимир Толмачёв заметил, что некоторые изображения на частях идола перевернуты, а сами фрагменты между собой не связаны. Он использовал все найденные куски и реконструировал фигуру заново, в результате чего получилась скульптура высотой 5,3 метра.

Затем идол выставлялся в экспозициях Уральского областного государственного музея (так назывался Свер­дловский областной краеведческий музей в 1925–1934 годах), а с 1960-х и до конца 1980-х – в Вознесенской церкви, в которой располагался исторический отдел музея. Интересно, что между реконструкцией фигуры в 1914 году и открытием выставки в Вознесенке в 60-х – нижняя часть скульптуры длиной почти два метра оказалась утеряна. Тогда еще никто не знал, что идол такой древний.

Фото: Александр Исаков

И только с 1990-х годов фигуру снова стали изучать. В 1997-м перед реставрацией образцы древесины идола отправили на радиоуглеродную экспертизу, где выяснилось, что неприметному артефакту не меньше 9,5 тысячи лет. Это дало основания утверждать, что Большой Шигирский идол – самая старая деревянная скульптура в мире. С 2003 года изваяние постоянно экспонируется в «Шигирской кладовой» Музея истории и археологии Урала, который входит в Свердловский областной краеведческий музей. Впрочем, уже в 2014 году коллективом российских и немецких ученых возраст фигуры был уточнен– с помощью новых методов датирования идол «состарили» до 11 с лишним тысяч лет.

Древний мастер вырезал скульптуру из цельного ствола только что срубленной лист­венницы, которой на тот момент было уже не меньше 159 лет. О том, что бревно срубили специально для изготовления идола, свидетельствует отсутствие заломов и вмятин, характерных при работе с сухой древесиной. Грубая обработка формы и последующее украшение орнаментами выполнялись с помощью каменных шлифованных топоров, тесел и стамесок (которые, кстати, регулярно подтачивались прямо на идоле, это показал трасологический анализ). А вот зрачки вырезались чем-то вроде штихеля, как определил ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук Михаил Жилин. Скорее всего, считает ученый, для этих целей использовался резец с нижней челюсти бобра.

Утонул и законсервировался

Дальше начинаются области догадок и предположений – у специалистов нет единого мнения о том, где идол располагался, какую функцию выполнял и что изображено на его тулове.

– Практика поклонения идолам на древнем Урале – нормальная история, она даже сохранилась кое-где и сейчас, – рассказала «ОГ» заведующая отделом Древней истории народов Урала в Музее истории и археологии Евгения Гончарова. – Мы не знаем, что значат изображения на теле Шигирского идола – личины, гео­метрические узоры. Но они говорят о том, что у древних людей была сложная картина мира. О духовной жизни тех времен надо говорить крайне осторожно – у нас очень мало данных. Если мы попытаемся рассуждать о духовных практиках эпохи голоцена, то мы, скорее, расскажем уже о наших представлениях, а не о том, что было на самом деле.

На тулове идола изображено несколько персонажей – «личин». До 2003 года считалось, что персонажей шесть, однако главный научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко нашла седьмую фигуру, а затем вместе с Михаилом Жилиным в 2014 году – восьмую. Светлана Савченко считает, что личины олицетворяют водную и небесную стихию, мужское и женское начала, мир растений и мир зверей, передают картину сотворения мира, а вертикальное их расположение может рассказывать о последовательности событий. Однако следует оговориться, что значения личин трактуют по-разному, и здесь пока можно только выдвигать гипотезы.

Фото: Александр Исаков

Трудно сказать, как выглядело святилище, где стоял идол. Известно, что оно располагалось на берегу Шигирского палеоозера. Смятые грани нижней части фигуры говорят о том, что она опиралась на твердую поверхность – камень и не касалась земли. Одни исследователи считают, что скульптура была архитектурной деталью культовой постройки, другие – что частью прибрежного участка поселения. Вероятнее всего, изваяние простояло на воздухе 20–40 лет, считает заведующий отделом дендрохронологии Германского археологического института, доктор Карл-Уве Хойсснер, работавший с фрагментами Шигирского идола.

А потом что-то случилось. Идол упал в воду и плавал там не меньше года, после чего затонул в прибрежной зоне на глубине менее метра, там, где откладывался торф.

Исследование этого уникального артефакта открыло ученым, что охотники-собиратели каменного века владели продвинутыми по тем временам технологиями дерево­обработки, а их духовный мир и искусство были гораздо более развитыми, чем предполагали ранее.

Тем не менее даже законсервированный и выставленный в музее Шигирский идол продолжает влиять на разум людей – в Свердловском областном краеведческом музее отмечают, что некоторые посетители загадывают желания у скульптуры и даже молятся.

– Это практика [загадывание желаний], которую мы не можем ни предотвратить, ни возглавить, – пояснила Евгения Гончарова. – Мы не даем молиться ни у буддийской витрины, ни у идола. Для отправления духовных нужд существуют храмы, капища, мечети и прочее. Но однажды мы обнаружили под витриной с Шигирским идолом мягкую игрушку с подписью «помоги». Мы предположили, что это сделал либо ребенок, либо ради ребенка. Это было очень трогательно.