Редкие аметисты и черные гранаты пополнили коллекцию геологического музея УГГУ

Южноуральский аметист характеризуется насыщенной окраской. Фото: информационное управление УГГУ

С Соколовско-Сарбайского месторождения, которое находится в Казахстане, в геологический музей УГГУ прибыли уникальные образцы черных гранатов и аметистов. Презентация новых экспонатов состоится 29 июля.

Южноуральский аметист, один из образцов которого привезли в музей, характеризуется насыщенной окраской, она разнится от светло-сиреневых до темно- и густо-фиолетовых тонов. Почти 30 лет подобные экземпляры были только у частных коллекционеров.

Фото: информационное управление УГГУ

"Один из крупных экземпляров (штуфов) представляет собой фрагмент аметистовой жилы в черной магнетитовой руде с полостями и раздувами, стенки которых покрыты сверкающими кристаллам", — рассказали в пресс-службе УГГУ.

В коллекции есть еще два крупных штуфа черного граната андрадита с алмазным блеском.