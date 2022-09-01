Вековая загадка Рафаэля

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них. Представляем второй выпуск.

Первый выпуск нашего проекта мы посвятили Шигирскому идолу, теперь пришел черед еще одного очень известного и столь же загадочного экспоната. Речь идет о картине, которая несколько веков не дает покоя специалистам и ценителям итальянской живописи и которая последние сто лет носит неофициальное название «Тагильская Мадонна».

История этой работы уж точно тянет на остросюжетный детектив. Ее нашли в 1924 году на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле. Точнее почерневшую, разломленную на две части пальмовую доску, на которой виднелись следы старой живописи. Когда доску отнесли в местный музей и очистили от копоти, увидели изображение мадонны с младенцем и надпись: «Рафаэль Урбинский написал в 1509 году».

Чтобы понять, есть ли хоть какой-то шанс, что эта картина действительно принадлежит кисти Рафаэля Санти, было отправлено письмо в Главнауку. А через некоторое время в Нижний Тагил собственной персоной приехал знаменитый художник, организовавший реставраторское дело в России, – Игорь Грабарь. Вот выдержка из его воспоминаний: «Когда в холодную дождливую ночь я ехал с тагильского вокзала в город, проклиная это вынужденное и явно нелепое путешествие, у меня не было никаких иллюзий насчет предстоявшего мне на утро посещения местного музея, где находился новоявленный «Рафаэль»… ». И каково было его удивление, когда в этом же музее он обнаружил бюст Демидова работы Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти Карла Брюллова и полотна старых итальянских мастеров, включая Корреджо.

Оказалось, что все эти произведения принадлежат коллекции династии Демидовых, поэтому и найденная картина вполне могла быть подлинником. Игорь Грабарь забрал «Мадонну» на реставрацию в Москву.

Всех секретов этой истории и этой картины пока мы раскрывать не будем, отметим лишь, что споры о том, кому принадлежит авторство, не утихают по сей день. Есть мнение, что Рафаэль написал ее как протооригинал «Мадонны с вуалью», созданной для римской церкви Санта-Мария дель Пополо и хранящейся теперь в музее в Конде. По еще одной версии – это работа учеников великого мастера. Ну и третье предположение заключается в том, что на Среднем Урале хранится более поздняя, но очень талантливая копия.

Впрочем, на последней масштабной выставке «Линия Рафаэля» в Государственном Эрмитаже на этикетке было обозначено, что картину приписывают кисти Рафаэля. Да и точка в изучении этой работы еще не поставлена.

Подробнее о «Тагильской Мадонне» мы расскажем в следующем выпуске, а пока предлагаем читателям ответить на наши вопросы. Тех, кому уже сейчас не терпится увидеть легендарную картину, ждут в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

ВОПРОСЫ 1. Укажите официальное (или несколько) название картины «Тагильской Мадонна»? 2. Кто из династии Демидовых коллекционировал предметы искусства эпохи Возрождения, благодаря чему загадочная картина оказалась на Урале? 3. Кто нашел картину на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле в 1924 году? 4. В какой части картины художник Рафаэль оставил свою подпись? 5. В каком музее произведение находилось долгое время после реставрации?

Самых активных ждут призы В рубрике «Арт и факты» мы предлагаем читателям вопросы, ответы на которые нужно присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru, по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101 (ГБУ СО «РГ Областная газета», 620004, 3-й этаж, отдел «Культура» каб. 349). Первых трех самых быстрых участников, давших правильные ответы, мы наградим билетами в Нижнетагильский музей изобразительных искусств и сувенирами от «Областной газеты».