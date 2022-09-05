"Россия – моя история. Свердловская область" отмечает пятилетний юбилей

Мультимедийный парк "Россия — моя история" открылся в Екатеринбурге в 2017 году. Фото: Алексей Кунилов

Мультимедийному парку "Россия – моя история. Свердловская область" исполнилось пять лет. В свой юбилейный год парк готовит большую выставку, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I.

Мультимедийный парк "Россия — моя история" — масштабный экспозиционный комплекс, расположенный в 24 городах. В Екатеринбурге он открылся в 2017 году. Виртуальный музей занимает 7 500 квадратных метров павильонного пространства. При помощи современных технологий в этом парке можно увидеть всю историю страны – от Рюриковичей до наших дней.

— Парк — это уникальное образовательное пространство, — отметила директор "России – моя история. Свердловская область" Наталья Прошина. — У нас четыре классические экспозиции на современных мультимедийных носителях, обращенные к истории государства. Это "Рюриковичи", "Романовы", первая и вторая половины XX века. И каждый год мы готовили свои экспозиции с новыми технологическими решениями.

Наталья Прошина также отметила, что за пять лет вместе с онлайн-просмотрами исторический парк в Екатеринбурге посетило около 2 миллионов человек.

Парк расположен по адресу: ул. Народной Воли, 49. Фото: Алексей Кунилов

— Очень популярными были выставки "Георгиевская слава России", "Эскадра уходит в вечность", "Николай Кузнецов. Герои не умирают" и, конечно, "Александр Невский. Судьба России", — добавила Наталья Порошина. — Чтобы попасть на последнюю выставку, люди даже стояли на улице.

4 ноября парк "Россия — моя история. Свердловская область" представит большую выставку о Петре I.

— Петр и Урал — важная для нас тема. Нам бы хотелось показать уникальную Горнозаводскую цивилизацию, аналога которой вообще нет. Это будет высокотехнологичная выставка с большим интерактивом для детей, с VR-зоной, с двумя голографическими театрами. Мы будем делать ее сами, используя только свой ресурс, — рассказала директор екатеринбургского мультимедийного исторического парка.