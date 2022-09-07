В Нижней Синячихе открыли памятник филантропу и основателю музея-заповедника

Памятник основателю музея-заповедника Ивану Самойлову открыли в Нижней Синячихе. Фото: страница Татьяны Мерзляковой в соцсети "ВКонтакте"

В Нижней Синячихе установили памятник филантропу и первому почетному гражданину Свердловской области Ивану Самойлову. Он основал в селе музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, вкладывая в дело собственные деньги.

"Сын своего народа, он сделал для своей малой родины много. Он ее любил. И потому старался сберечь все, что представлялось ему ценностью. Так появился целый музейный комплекс", — написала на своей странице "ВКонтакте" уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен посетила торжественную церемонию открытия памятника. Она отметила, что 6 сентября Ивану Самойлову исполняется 100 лет со дня рождения. Разработкой скульптуры занималась Валентина Соколова. Изготовили монумент в мастерской Ивана Дубровина. Памятник установили на территории музея.