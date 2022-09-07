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Культура / Музеи
7 сентября 2022, 10:27

В Нижней Синячихе открыли памятник филантропу и основателю музея-заповедника

  Валерия Белякова
Памятник Ивану Самойлову

Памятник основателю музея-заповедника Ивану Самойлову открыли в Нижней Синячихе. Фото: страница Татьяны Мерзляковой в соцсети "ВКонтакте"

В Нижней Синячихе установили памятник филантропу и первому почетному гражданину Свердловской области Ивану Самойлову. Он основал в селе музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, вкладывая в дело собственные деньги.

"Сын своего народа, он сделал для своей малой родины много. Он ее любил. И потому старался сберечь все, что представлялось ему ценностью. Так появился целый музейный комплекс", — написала на своей странице "ВКонтакте" уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен посетила торжественную церемонию открытия памятника. Она отметила, что 6 сентября Ивану Самойлову исполняется 100 лет со дня рождения. Разработкой скульптуры занималась Валентина Соколова. Изготовили монумент в мастерской Ивана Дубровина. Памятник установили на территории музея.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного творчества был создан 9 марта 1978 года решением Алапаевского районного совета. Инициатором выступил краевед и коллекционер Иван Данилович Самойлов (1922–2008).

В 80-е годы прошлого столетия Иван Самойлов стал привозить в Нижнюю Синячиху исчезающие образцы деревянной застройки. Так стал формироваться образ музея под открытым небом.

В 1995 году Нижнесинячихинский музей-заповедник был включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. В 2008 году, после смерти Ивана Самойлова, учреждению было присвоено его имя, сообщается в исторической справке на сайте музея. 

Областная газета Свердловской области

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