Медиаторская экскурсия «От Египта до спаржи» от участников второго сезона Молодежной лаборатории. Фото предоставлено ЕМИИ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств объявил о наборе в Молодежную лабораторию. Для участия приглашаются ребята от 14 до 18 лет, заявку можно отправить до конца этой недели. Тех, кто пройдет отбор, ждут увлекательные семь месяцев, на протяжении которых они увидят жизнь большого музея изнутри, а также сами станут авторами проектов для ЕМИИ.

До финала дойдут не все. Но это норма

Молодежная лаборатория Екатеринбургского музея ИЗО – это школа по изучению основ изобразительного искусства, а главное, по практическому применению этих знаний. Не секрет, что привлечь подростковую аудиторию в музеи и галереи – дело непростое, поэтому организаторы проекта и затеяли этот эксперимент. И судя по тому, что нынешний сезон лаборатории – уже третий, эксперимент довольно успешный.

Занятия абсолютно бесплатны, но и конкурс на предложенные места серьезный. Впрочем, в этом году командой музея было решено увеличить количество участников.

– Мы взяли курс на то, чтобы набрать больше ребят, чем раньше – в предыдущие два сезона лаборатория выпустила по 11 человек, а сейчас в группе будет 25 участников, – поясняет «ОГ» Дарья Черкасова, организатор Молодежной лаборатории, старший научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ. – Конечно, делаем скидку и на то, что работаем с подростковой аудиторией, а значит, какая-то часть в процессе перестанет ходить, но это нормально. Отбор же необходим, потому что для музея это ресурсозатратный проект, и нам хочется взять действительно сильных и заинтересованных ребят.

Кураторы Молодежной лаборатории не устанавливают географические рамки, но предупреждают, что участникам не из Екатеринбурга может быть непросто, поскольку учеба будет проходить в центре «Эрмитаж-Урал» каждую неделю в вечернее время: с начала октября до середины мая. Тем не менее среди выпускников проекта есть в том числе две девушки из Верхней Пышмы.

Искусство с мемами и ботами

Прошлый сезон лаборатории посвятили исследованию и осмыслению музейного пространства в разных его аспектах. В этом году ставка сделана на поиск формата мероприятий для молодого поколения – по сути, участники проекта постараются привлечь в музей своих же сверстников.

– Нам по-прежнему важно показать, как музей работает на самом деле, – рассказывает Дарья Черкасова. – Это будут занятия в нашем новом реставрационно-хранительском корпусе, где ребята попробуют несколько реставраторских практик. Также участники лаборатории узнают, как готовится выставка от самого начала – монтажа и до момента, когда она презентуется зрителям. При этом мы хотим предложить ученикам подумать о том, какие игры (в широком смысле) могут быть актуальны в музее – квесты, медиаторские экскурсии, ролевые игры и так далее. Кроме того, сделаем акцент на развитие практических навыков – работе с публикой, чтобы наши ученики знали: как себя держать, как работать с посетителями, как управлять группой.

Итогом – практически дипломной работой выпускников лаборатории – станут их авторские проекты, которые потом будут использоваться посетителями музея. К слову, цифровые проекты участников прошлых сезонов доступны по сей день на сайте музея и в соцсетях. Среди них – всевозможные тесты, поэтический аудиогид, подкасты с сотрудниками ЕМИИ, нелекция об искусстве, онлайн-выставка, онлайн-путеводитель по Екатеринбургу и даже короткометражный фильм «В глубоком тылу», посвященный, конечно же, эвакуации коллекции Эрмитажа на Урал.

Одним из самых востребованных проектов Молодежной лаборатории стал онлайн-гид по экспозиции западноевропейского искусства, запущенный как раз к открытию центра «Эрмитаж-Урал». Авторы – Маруся Макарова иМайя Канцырева – попытались показать, что искусство – это нескучно. По сути, речь идет о телеграм-боте с мемами, музыкой и емкими интересными фактами о картинах вместо тяжеловесных биографий художников.

И к самому важному – насколько полезной Молодежная лаборатория может быть для ее выпускников. Дарья Черкасова отмечает, что трое участников из прошлых сезонов решили связать жизнь с искусством и музейной деятельностью: они поступили на факультет искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ. Получается, музей не только формирует новую, молодую аудиторию, но еще и готовит себе кадры.

С остальными выпускниками ЕМИИ тоже продолжает сотрудничество.

– Ребята из прошлых сезонов смогут также посещать занятия лаборатории, но уже в другом статусе, – уточняет Дарья Черкасова. – Они помимо прочего будут выполнять функцию наставников, кураторов для новичков, передавать навыки, которыми уже обладают.

Отправить заявку на участие можно до 25 сентября, а 28 сентября объявят тех, кто прошел отбор в новый сезон Молодежной лаборатории.