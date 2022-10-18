«От золота слезы льются…»

На открытии выставки актеры Камерного театра представили фрагмент спектакля «Золотопромышленники» по пьесе Мамина-Сибиряка. Герои - в конфликте: одни разоряются, другие лукавят и богатеют. «Совестно должно быть...» – «Нет!». Фото :Алексей Кунилов

В Доме Поклевских-Козелл открылась выставка «ЗОЛОТО. Главная тема произведений Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА» – совместный проект Свердловского областного краеведческого музея и Объединенного музея писателей Урала. По сути выставка завершает юбилейный год писателя, поэтому очевидно: ее акценты – главное в нашем сегодняшнем восприятии уральского классика, темы, вдруг ставшие актуальными. Специально для этой экспозиции из музейных фондов отреставрированы и впервые показаны инструменты золотодобытчиков и статусные вещи уральских золотопромышленников. С истоками и последствиями уральской «золотой лихорадки», ее отражением в творчестве Мамина-Сибиряка знакомилась журналист Ирина КЛЕПИКОВА.

Одни «добывают», другие «пользуются»

Зал экспозиции наискосок, зигзагами разделяет стойка-таймлапс, на горизонтальной плоскости которой – этакий ролик из «кадров» произведений писателя на «золотую» тему. Повесть «Золотуха», рассказы «Жилка» и «Золотая ночь», пьеса «Золотопромышленники», роман «Золото»… Обложки книг, страницы изданий, фото… Но, прежде чем любопытство заставит вчитаться в тексты (а некоторые произведения малоизвестны), понимаешь: таймлапс разделяет экспозицию на две составляющие – мир старателей и мир золотопромышленников. Помните из советских времен: два мира, два образа жизни. Так мы противопоставляли мир социализма и капитализма. Но, получается, и мир капитализма, становление которого в России запечатлел Мамин-Сибиряк, тоже делится. Одни «добывают», другие «пользуются».

Начинать, конечно, надо с той половины зала, где про открытие и добычу уральского золота. Меха и кринолины «от золотопромышленников» выглядят, что и говорить, завлекательней. И все же сначала – в мир старателей. Лоток для промывки золота, ковш старательский, бадья приисковая… О чем-то знаем по фильмам, какие-то названия помним из книг. Но большинство из нас вряд ли подходили столь близко к этому миру, когда даже предметы начинают «рассказывать». О том, например, как уральский старообрядец Ерофей Марков промышлял поиском самоцветов, а наткнулся на кварц с крупицами золота. Как представил находку в Горную канцелярию и создал тем немалый переполох – золото искали в этом месте, но не нашли. Как стали обращать внимание на камни – спутники золота. Как поняли наконец, что оно бывает трех видов – самородное, жильное, рассыпное и что каждое надо искать, добывать по-своему. И о том еще, как в 1814 году в пойме рек Пышмы и Исети было обнаружено рассыпное золото, что стало началом первой в мире «золотой лихорадки». До открытия золота в Калифорнии оставалось более четверти века…

Представленные инструменты золотодобытчиков были отреставрированы к этой юбилейной экспозиции. Самые интересные, пожалуй, вообще представлены впервые. Например – вашгерд, приспособление для промывки в карьере золотоносного песка. Слышали такое слово «вашгерд»? Я – нет. На этой выставке увидела. А затем в Интернете нашла описание, как им пользовались, как вашгерд работал. Утилитарной пользы, понятно, никакой. Но – интересно, существенно прибавляет знаний о труде уральских старателей.

А напротив, на контрасте – тема екатеринбургских дельцов, что сколачивали состояния на приисках. На столе золотопромышленника, главном экспонате этой части, – подлинная ведомость приисков, принадлежавших Демидовым, письменный прибор, шкатулка для денег. Счеты, весы-безмен для взвешивания золота. Рядом – женское платье 1885 года, кого-то из екатеринбурженок (как музыка звучит музейное атрибутирование использованных материалов – «атлас, гипюр, коленкор»), а по другую сторону от платья – не шуба даже, а так называемая яга мужская из волчьего и беличьего меха. Статусные вещи промышленников. Визуальный мир тех, кто «владел» и «пользовался». Другая сторона «золотого дела».

Он сам хотел купить прииск

Дмитрий Мамин (впоследствии Мамин-Сибиряк) хорошо знал этот мир. Знал практически с детства, потому что в Висиме жил недалеко от одного из приисков. Не случайно его первый крупный писательский успех связан именно с этой темой: в 1883 году в «Отечественных записках» вышла повесть «Золотуха», которую высоко оценил несклонный к комплиментам редактор журнала Салтыков-Щедрин. Не случайно в большинстве произведений «на тему золота» напрямую или под художественными псевдонимами появляются конкретные уральские места (Екатеринбург в «Приваловских миллионах», прииски Березовского в романе «Золото»), подлинные уральские промышленники. Не случайно, думаю, и то, что этой теме писатель был верен на протяжении десятилетий – даже переехав жить в город на Неве. Санкт-Петербург был полон не менее острых сюжетов, однако… Дмитрий Наркисович продолжал разрабатывать «любимую» тему, причем – в разных жанрах: рассказах, очерках, пьесе «Золотопромышленники», романе «Золото». Все это так или иначе представлено на ленте таймлапса, которая на выставке, словно «экватор» между старателями и золотопромышленниками, соединяет и разделяет два этих мира.

Справедливость требует упомянуть: в какой-то момент «презренный металл» заинтересовал Мамина-Сибиряка не только как литературная тема, но и… источник дохода. Правда. Так было. В экспозиции представлен подлинник письма писателя к его другу Ивану Васильевичу Попову, владельцу небольшого прииска. Дмитрий Наркисович выезжал на этот прииск, интересовался разведкой и добычей золота, хотел даже взять землю в аренду – для того же! Но дальше проб дело не пошло. Судьба хранила? Или сам писатель вовремя понял: в эту сторону идти не надо…

Специально для этой экспозиции из музейных фондов отреставрированы и впервые показаны инструменты золотодобытчиков. Например, вашгерд для промывки золотоносного песка. Фото: Алексей Кунилов

«В этом металле что-то демоническое»

Золото – благородный металл, достойный сам по себе быть героем романа. Такие (читай - исследования) есть. Из того, что написано: мировые запасы золота – всего около 200 тысяч тонн; если сплавить все добытое золото мира, получится куб со стороной в 21 метр. Всего-то. Но из-за красоты и невероятной пластичности (специалисты сравнивают его твердость с твердостью человеческого ногтя) металл стал супервостребованным материалом для ювелирных украшений, а если глобально – важнейшим элементом мировой финансовой системы. Да что там – просто сносит многим мозги.

Писательское чутье и наблюдательность помогли Мамину-Сибиряку вовремя заметить это последнее – про «одурманенные золотом мозги». Видел, что золото, роскошь, власть – соблазны, которым не всякий может противостоять. Результат, как правило, – разрушенные семьи и дружеские связи, а то и физическая гибель. В очерке «Город Екатеринбург» он пишет: «Золото во все времена магически привлекало к себе внимание человечества. В этом металле, помимо его значения как самого мирового посредника, скрыто что-то демоническое». Он знал, о чем говорил. Для Мамина, человека и писателя, золото очень скоро стало не только экономической, скорее – нравственной категорией. О том и писал. Заслужив от истинно понимающих в литературном таланте негласный титул «русский Золя».

И все же он остался «белой вороной» своего времени. То ли не умел себя продвигать, тем более – в столичной среде. То ли невероятные взлеты и падения уральских золотопромышленников, внезапное богатство и трагедии людей, связавших свою жизнь с золотом, не были интересны столицам, виделись мелкой, «провинциальной» темой. Так или иначе Мамин-Сибиряк был незаслуженно не признан при жизни. С горечью писал: «Жалеть мне в литературе нечего, она всегда для меня была мачехой». Тогда. А сейчас? На открытии выставки справедливо подчеркивалось: «Мамин-Сибиряк – системообразующая единица уральской культуры, элемент нашего культурного кода». Но среди гостей были люди, которые и так это понимают – представители культуры и вузовской среды Екатеринбурга, интеллектуалы-бессребренники. Увы, иных на выставке замечено не было.

Два мира, два образа «Старатели – своего рода кроты. Они портят, по словам ученых инженеров, лучшие места своей хищнической выработкой золотоносных песков. Старатели обыкновенно люди очень бедные, поэтому не могут делать серьезных разведок. Кроме того, вырабатывают только лучшие места. И то кое-как. Такой работой они загораживают дорогу серьезным разведкам специалистов и систематическим разработкам больших кампаний. Между старателями и крупными золотопромышленниками происходит такая же борьба, как между кустарями и крупными фабрикантами, с той лишь разницей, что и самые крупные золотопромышленники находятся в полной зависимости от старателей. Достаточно указать на тот факт, что из всего золота, которое ежегодно добывается в Сибири, 70 процентов намыто старателями». Из рассказа «Старатели» «Беспримерное, чудовищное богатство Привалова создало жизнь баснословную в летописях Урала. Этот магнат-золотопромышленник, как какой-то французский король, готов был платить десятки тысяч за всякое новое удовольствие, которое могло бы хоть на время оживить притупленные нервы. Гуляевский дом в Узле был отделан с царской роскошью. Какая жизнь происходила в этом дворце в наше расчетливое, грошовое время, – трудно даже представить; можно сказать только, что русская натура развернулась здесь во всю свою ширь. Но обыкновенной роскоши, обыкновенного мотовства этим неистовым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул овладел всеми: на целые десятки верст дорога устилается красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной компании на бешеных тройках; лошадей не только поят, но даже моют шампанским…» Из романа «Приваловские миллионы»

Ба! Знакомые все лица… На выставке «Золото» екатеринбуржцам и гостям города предложена игра-интерактив. Представлены имена и биографии десяти уральских золотопромышленников: Расторгуев Лев Иванович Рязанов Аникий Терентьевич Золотов Григорий Федотович Зотов Тит Поликарпович Привалов Александр Иванович Гуляев Павел Иванович Асташев Вениамин Иванович Лаптев Евгений Константинович Бучинский Фома Осипович Шелехов Данила Семенович Попробуйте ответить, чьи имена-судьбы подлинные, а чьи вымышлены. Но для этого надо либо хорошо знать творчество Мамина-Сибиряка, либо… стоит заглянуть в его книги.