На Урале впервые представили танк, вертолет и двойную флейту, созданные по чертежам «homo universalis» да Винчи

На выставке «Тайны да Винчи» представлено почти 70 механических моделей, созданных по чертежам и рисункам великого Леонардо в натуральную величину. Фото: Алексей Кунилов\Константин Девятов

В Свердловском областном краеведческом музее открылась выставка «Тайны да Винчи». Экспозиция из Санкт-Петербурга представляет не ожидаемый образ Леонардо-живописца, а то, что чаще остается в тени – его талант изобретателя, инженера. К малоизвестной теме в судьбе «универсального человека» эпохи Возрождения и его изобретательским идеям, воплощенным в XXI веке фанатами-россиянами, прикоснулась журналист Ирина КЛЕПИКОВА.

«Изобретатель всего на свете»

Кто-то даже утверждает: если великий художник «не распылялся бы на изобретательство, то оставил бы потомкам гораздо больше живописных шедевров». Досужий домысел! Леонардо из городка Винчи, близ Флоренции, потому и признан «homo universalis» («универсальный человек») эпохи Возрождения, что был одарен во многих сферах и разнообразные таланты требовали реализации, «тянули в разные стороны». Это мы сегодня стремимся быть узкими профи, совершенствоваться в чем-то одном. А Леонардо, да, был гениальным художником и непревзойденным инженером-механиком – «изобретателем всего на свете», по чьему-то шутливому замечанию.

С шуткой сложно не согласиться, когда оказываешься в пространстве «Тайн да Винчи». Весь третий этаж краеведческого музея, несколько залов занимают изобретения гениального итальянца. То, что он «придумал», но не сумел воплотить при жизни. Технический уровень века не позволил. Десятки механизмов – от промышленного шарикоподшипника и усовершенствованной, двойной флейты (чтобы сделать ее более удобной, упростить технику игры, добиваясь звуковых эффектов) до танка и летательного аппарата.

Известно, что при жизни мастера признание получило единственное его изобретение. Все остальные так и остались на бумаге. Сначала в записных книжках, где он зарисовывал и описывал собственные технические идеи. Потом – в так называемом Атлантическом кодексе, где уже после смерти Леонардо да Винчи были собраны разрозненные листы с его чертежами и описаниями на различные темы: аэродинамика, оружие, музыкальные инструменты и т. д. Собственно, из Атлантического кодекса, что хранится сейчас в Амброзианской библиотеке в Милане, и тиражируются по разным изданиям проекты «вертолета» Леонардо да Винчи, скорострельного арбалета, парашюта, прожектора, паровой пушки… Некоторые чертежи тиражируются столь часто (вплоть до школьных учебников), что многие чистосердечно отмахнутся: «А, знаю, видел…» Но надо понимать: наше знание – мизер в инженерном наследии Леонардо, ведь тот же Атлантический кодекс – это манускрипт в 1119 страниц. И даже не для сильно посвященного очевидно: Леонардо на столетия опередил время, придумав такие механические модели, как танк, вертолет, водолазный костюм, устройства по фортификации мостов, каналов…

Как же надо ценить технический гений Леонардо да Винчи, чтобы спустя века – по наброскам и чертежам – воплотить его идеи в реальные конструкции. Именно на это отважилась группа энтузиастов из Санкт-Петербурга. Инвестировав в проект собственное время (более семи лет) и финансы.

Он пытался «приручить» и воду

В музеях нынче тренд на цифровизацию. «Цифра» позволяет показать все быстро и красочно. Но что были бы технические фантазии Леонардо в «цифре»? Те же картинки в одной плоскости. Совсем другое – почувствовать себя внутри исторического экспоната. Например, войти в зеркальную комнату Леонардо да Винчи, прообраз камеры обскура, и увидеть себя бесконечное количество раз (мастер экспериментировал с преломлением света – оптические эффекты были необходимы ему, кстати, для написания его полотен). Или залезть в его танк…

Он похож на большую черепаху, этот танк. Внутри шесть человек (а могло быть и 36!) крутят педали, и танк движется, маневрирует по полю сражения. По периметру танка – мушкеты, из которых можно делать и одиночные выстрелы, и залпы из всех орудий. Первые такие боевые машины появились только в начале ХХ века, в годы Первой мировой войны. Однако поди ж ты: фантазия Леонардо создала их образ еще на рубеже XV и XVI веков, отмеченных многими военными конфликтами.

Вообще, те кровавые времена породили необходимость кардинальных боевых усовершенствований. Поэтому их немало и на выставке, у Леонардо. Из тех, что собирают больше всего внимания зрителей, наряду с танком – трехзарядное скорострельное оружие. Три ряда мушкетов. Всего 30 стволов. Когда стреляла одна партия мушкетов, вторая могла перезаряжаться, а третья – остывала. При помощи такого «пулемета» можно было вести достаточно непрерывный огонь по противнику. Можно было, но у современников да Винчи… руки не дошли.

А еще Леонардо пытался «приручить» воду: на выставке представлен прототип водолазного костюма. По задумке Леонардо, он должен был создаваться из натуральной кожи. Две тростниковые трубки соединяют его с деревянным колоколом, который на поверхности воды «забирает» воздух и – в скафандр. Кстати, на груди скафандра – большой кожаный мешок, который да Винчи «подсмотрел» у рыб: их воздушный пузырь позволяет им плавать, нагрудный мешок в скафандре, куда закачивал воздух стоявший на берегу человек, помогал водолазу быстро подниматься на поверхность.

Мечты, фантазии. Проекты, чертежи. Все, что нарисовано рукою да Винчи, – на настенных планшетах. Все, что по его чертежам создано руками наших современников, – рядом, возле. Подробная экскурсия по залам займет не один час, описание всех леонардовских механизмов – не одну газетную полосу. Но хотя бы, что называется, «через запятую», перечислить. Паровая пушка без использования пороха, механический барабан, на котором во время движения повозки десять барабанных палочек отбивали сложный ритм – шум и грохот, могли быть использованы для устрашения противника, создавая впечатление огромной приближающейся армии. А еще – прожектор, катапульта, машина для штурма крепостей, молот, приводимый в движение рукояткой и обеспечивающий равномерные, одинаковой силы удары (для расплющивания золотых пластинок в тончайшие листы, сусальное золото). Для эпохи географических открытий требовались модернизированные суда – «из-под руки» Леонардо появилась колесная лодка, прообраз современного катамарана.

И снова, хотя бы наскоро, – по залам: прибор для измерения скорости ветра и воды, приспособление для установление уровня влажности. Самоходная телега. Шестереночный механизм. Домкрат. Велосипед… Известно: кое-какие идеи Леонардо бросал незавершенными, устремляясь к новым. Разбрасывался? Или все больше становился, как сказал о нем Мережковский, «предвестником еще невидимого дня»?

«Существует три разновидности людей: те, кто видит; те, кто видит, когда им показывают; и те, кто не видит». Леонардо да Винчи

Кто устремлен к звездам

Огромное рукописное наследие Леонардо да Винчи дошло до наших дней в хаотичном виде. Из его дневников уцелело около 7000 страниц, что находятся в разных коллекциях. Судьба их – тема отдельная. Но вот что любопытно: все записи сделаны левой рукой, в зеркальном отражении, справа налево. Леонардо был амбидекстром, то есть в равной степени хорошо владел правой и левой. Современники утверждают даже: он мог одновременно писать обеими руками разные тексты. Зачем? Есть предположение, что таким образом он хотел сделать тайными свои исследования.

Но чертежи – не шифровка. Они визуальный навигатор «как сделать». Значит, сам Леонардо рассчитывал на это. И при разбросанности да Винчи-инженера (от флейты до танка) очевиден его серьезный, не разовый интерес к воздушным полетам. Приподняться над землей. Заглянуть за горизонт. В наследии художника несколько проектов летательных аппаратов и приспособлений. Организаторы выставки подчеркивают даже: с движением лет у Леонардо меняются, совершенствуются его представления об идеальной летательной машине. Сначала он был вдохновлен примером античных Дедала и Икара – но крылья, которые одевались на спину и «пилот» управлял ими при помощи педального привода, не позволили взлететь (а на выставке их можно увидеть). Потом появился макет параплана – в дневниках Леонардо есть история, как один из его учеников пытался подняться на нем в небо, но тоже неудачно. Следом родился замечательный воздушный винт: не нужно разгоняться, чтобы взлетать, не нужна горизонтальная плоскость, машина поднимается и опускается вертикально. По задумке Леонардо, винт должны были раскручивать четыре человека, находящихся под лопастями. Если крутить с достаточной скоростью – винт позволит подняться…

Тогда не позволил. Силы и скорости четырех людей, раскручивающих винт, оказалось недостаточно, чтобы оторваться от земли. До нынешнего вертолета (к нему ведь всё и шло) человеческая мысль сделает еще несколько остановок на этом пути. Будут еще геликоптер, автогир, вертоплан… Только в XIX веке человечество начало разбираться с механическими тайнами да Винчи. Только в XX геликоптеры и автогиры взлетели в воздух. Но траектория полета была задана почерком великого Леонардо. Как свидетельствует выставка: даже не реализовавшись со своими механическими идеями, великий живописец да Винчи не оставлял инженерный поиск, был упрям и неистов как изобретатель. «Не оборачивается тот, кто устремлен к звездам» – его слова.

Комментарии Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, генеральный директор Областного краеведческого музея:– Когда монтировалась выставка, я ходил и удивлялся: что за диковинные машины, чудесные механизмы! Не устаешь поражаться многогранности Леонардо да Винчи. Кажется, невозможно так разбрасываться, реализовать себя в столь разных направлениях. Но, видимо, это редчайшее исключение, подтверждающее правило: ведь он состоялся и как художник, и как механик, физик, астроном, поэт. На том этапе развития техники многие идеи да Винчи реализовать не удалось, по достоинству его оценили только в XIX веке. Но и среди нас ходят люди с «безумными» проектами, я встречал таких – может, и их смогут оценить только наши потомки? Роберто Д'АГОСТИНО, Почетный Консул Италии в Екатеринбурге:– Выставка «Тайны да Винчи» – новая возможность Уралу и Италии встречаться. У нас был большой перерыв, связанный с пандемией, когда мы вынуждены были «сидеть дома». Потом все открылось, и мы рады, что наше историческое прошлое, наша дружба будут продолжаться в новом формате. Леонардо да Винчи позволил нам встретиться…