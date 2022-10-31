Сергей Каменский уходит с поста директора Музея истории Екатеринбурга

Сергей Каменский стал директором Музея истории Екатеринбурга в 2016 году. Фото: официальная группа Музея истории Екатеринбурга в соцсети "ВКонтакте"

У Музея истории Екатеринбурга сменится директор. Сергей Каменский, который занимал должность руководителя учреждения почти 7 лет, принял решение покинуть пост.

Информацию подтвердили в пресс-службе городской мэрии: "В управлении культуры администрации города Екатеринбурга подтвердили, что директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский накануне написал заявление об увольнении по собственному желанию".

Временно исполнять обязанности директора будет Игорь Пушкарев.

Сергей Каменский стал директором Музея истории Екатеринбурга в 2016 году. Ранее он возглавлял центр культуры "Орджоникидзевский". Под его началом были запущены такие проекты, как "Уралмаш: производство будущего", "Искусство путешествий", антиэкскурсия "Автобус 33".