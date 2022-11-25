Три дня рождения Каслинского павильона

Фото: Павел Ворожцов.

Четвертый выпуск нашего проекта "Арт и Факты" посвящаем, пожалуй, самому известному экспонату свердловских музеев – Каслинскому чугунном павильону. Это единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, хранящееся в музейной коллекции. С 1958 года восстановленный павильон находится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. И до сих пор это одна из наиболее впечатляющих реставрационных историй.

Чугунное лего

В прошлом выпуске «Арт и Фактов» мы рассказывали о карте Франции из уральских самоцветов, которой на Всемирной выставке в Париже присудили Гран-при. Каслинский чугунный павильон был представлен на этой же выставке в качестве витрины Кыштымского горного округа, и тоже завоевал Гран-при, но уже в категории «Горное дело и металлургия».

Предыстория создания легендарного павильона такова. Еще с 1860-х годов мастера из Каслей регулярно участвовали в различных всероссийских и международных выставках. Делалось это, говоря современным языком, в первую очередь для рекламы их изделий. Чем лучше реклама – тем больше у завода заказов. Но конкуренция на подобных выставках была крайне высока, поэтому мастера решили выделиться тем, что для своих изделий изготавливали искусные чугунные витрины.

Такую витрину, выполненную по проекту архитектора Александра Ширшова, представили на всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Изделию была дана очень высокая оценка и разрешение участвовать с этим павильоном уже во Всемирной выставке в Париже. Однако, как позже выяснилось, под всю экспозицию уральских горных заводов организаторы отвели 100 квадратных саженей, и витрину площадью в 20 квадратных саженей использовать было нелогично. Поэтому было решено создать более компактную витрину, которая и вошла в историю.

Необычный павильон изготавливали на Каслинском заводе по проекту петербургского архитектора Евгения Баумгартена. На это у мастеров ушло полтора года. Сначала рисунки элементов переносились на дерево и шлифовались, потом по деревянным моделям создавались формы, затем в формы заливался чугун. По данным ЕМИИ, над деталями павильона трудилось примерно 20 мастеров-формовщиков, еще порядка пяти человек отвечали за финальную чеканку и подгонку деталей.

По сути, Каслинский павильон – это конструктор, и в Париж он поехал в разобранном виде. А вместе с ним во Францию отправились мастера завода, которые должны были собрать его к выставке. Все получилось, павильону дали очень высокую оценку, и, как гласят многие источники, президент Франции Эмиль Лубе даже хотел купить павильон со всеми экспонатами внутри за два миллиона рублей. Однако этого не произошло, а почему, мы расскажем в ответном выпуске.

И павильон собрали, и стены сохранили

После выставки павильон вернулся в Касли, за ненадобностью несколько лет он пролежит на складе. И только в 1919 году на базе музея Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) создадут комиссию по учету культурных ценностей, которая займется свозом предметов со всей уральской территории в Свердловск. В 1925 году комиссия отправляется на Каслинский завод и забирает части павильона. Так экспонат (естественно, в разобранном виде) попадает в фонды бывшего музея УОЛЕ, а ныне Свердловского областного краеведческого музея.

В 1935 году было принято решение художественную часть коллекции УОЛЕ выделить в отдельный музей. Тогда была организована Свердловская картинная галерея, куда в том числе передали часть Каслинского павильона. Новая галерея только-только открылась, разных забот было много, поэтому о павильоне особо никто и не задумывался. Дальше – Великая Отечественная война, эвакуация огромной коллекции из Ленинграда, Москвы и не только.

И только в 50-е годы зашла речь о восстановлении Каслинского павильона. Для этого сотрудники галереи обратились к мастерам на завод в Каслях. Они приезжают в Свердловск, осматривают детали, составляют план реставрации. А дальше начинается долгий поиск средств. К 1957 году деньги удается найти, и 3 мая 1958-го в здании Свердловской картинной галереи (на Вайнера, 11) представляют собранный Каслинский павильон. До сих пор восстановление Каслинского павильона считается настоящим реставрационным подвигом. В ЕМИИ отмечают, что сейчас осуществление такого масштабного проекта – и с точки зрения трудозатрат, и с точки зрения финансов, кажется почти невозможным.

В таком виде павильон простоит в галерее на Вайнера до 1975 года. Однако потолки этого здания не позволяли восстановить верхние штандарты и корону павильона. В 1985 году Екатеринбургский музей ИЗО получил еще одно здание по адресу ул. Воеводина, 5, которое проектировалось сразу с учетом того, что во внутренний дворик переедет Каслинский павильон. Этот переезд тоже веха в истории экспоната. Были даже варианты – вынести павильон из прежнего здания целиком или по частям, разобрав стену. В итоге он вновь был разобран полностью и воссоздан уже на новом месте, со штандартами и короной. Именно таким Каслинский чугунный павильон можно увидеть сегодня в музее ИЗО.

Казалось бы, громкая история создания и возрождения этого экспоната уже обеспечила ему огромную популярность как у местных ценителей искусства, так и туристов. Но павильон еще и овеян множеством мифов, о которых мы тоже поговорим в следующем выпуске.

ВОПРОСЫ: 1. Какова была площадь Каслинского павильона на выставке в Париже? 2. Какую сумму затратил Каслинский завод на подготовку к выставке в Париже? 3. Какое количество изделий привез на выставку Каслинский завод? 4. В каких еще уральских музеях (помимо ЕМИИ) хранятся части оригинального Каслинского павильона? 5. Назовите имя человека, которому принадлежала идея возрождения Каслинского чугунного павильона. Самых активных ждут призы В рубрике «Арт и Факты» мы предлагаем читателям вопросы, ответы на которые нужно присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru, по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101 (ГБУ СО «РГ Областная газета», 620004, 3-й этаж, отдел «Культура» каб. 349). Первых трех участников, давших правильные ответы, мы наградим билетами в Екатеринбургский музей изобразительных искусств и сувенирами от «Областной газеты».

Опубликовано в №217 от 25.11.2022