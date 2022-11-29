«Он пытался приделать себе крылья, чтобы взлететь…»

В Храме-на-Крови создатели программы записали интервью протоиерея Максима Миняйло и... сняли «космическую» икону Царственных страстотерпцев: в 2007 году она побывала на космической орбите. Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Свердловской области Виктория и Антон МАКАРСКИЕ, известные актеры и телеведущие, только что завершили съемку рабочего материла будущей телепрограммы. В течение недели команда проекта побывала в Екатеринбурге, Верхотурье, Нижнем Тагиле, Алапаевске и Камышлове. В поле зрения создателей программы были особо почитаемые и посещаемые духовные места Урала, их история и история святынь, которые там хранятся.

На телеканале «Спас» программа «Святыни России» выходит с 2018 года. В познавательном проекте-путешествии по святым местам Отечества каждая серия – новый адрес, очередной регион России. И их было уже 14. Ведущие посещают паломнические места, монастыри, храмы. Плюс знакомство с местными священнослужителями, а это всегда глубокая беседа на духовные, мировоззренческие темы. «Героями» авторской программы Виктории и Антона Макарских уже были Троице-Сергиева лавра в Московской области, Оптина пустынь в Калужской, Дивеево в Нижегородской, а также святыни в Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Костромской, Вологодской, Псковской, Тверской, Ярославской областях, Карелии, Москве и Санкт-Петербурге. Из-за пандемии программа более чем на три года была остановлена. Теперь съемки возобновлены, есть планы по 11 регионам России. И вот – Урал, где Антон и Виктория уже бывали со своими концертами, но под «духовным углом зрения» открывают для себя регион впервые. Историческая информация – безусловно, да! Но возникают и поистине окрыляющие человеческие открытия.

– Можно сказать, что мы здесь неоднократно были, но… ни разу не были, – говорит Антон. – Совершенно другим взглядом смотрим на город, область. Знакомимся с людьми, что здесь живут, и теми святыми, о которых, к стыду своему, очень мало знаем. Например, узнали о потрясающем уральском святом Василиске Сибирском. Просто глыба духовная при такой земной внешней скромности. Это потрясающе! История о том, как он ребенком пытался приделать себе крылья, чтобы взлететь к Богу, очень сильное впечатление оставила…

Шесть дней работала съемочная группа федерального телеканала на Урале, знакомясь со святынями региона. В Екатеринбурге Антон и Виктория посетили Свято-Троицкий кафедральный собор и Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь. Дальше маршрут по столице Среднего Урала включал в себя часовню святой Екатерины, Храм-памятник на Крови. В Верхотурье съемки проходили в старейших монастырях Урала – Свято-Николаевской мужской и Свято-Покровской женской обителях. В Нижнем Тагиле ведущие познакомились с историей Скорбященского женского монастыря. Далее – монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме…

Съемки программы «Святыни Урала», как и все выпуски проекта под общим названием «Святыни России», проходят при поддержке Патриаршего совета по культуре. По традиции программы, и в отношении Каменного Пояса это будет объемный и разноплановый взгляд на духовный потенциал региона – от интервью отца Максима Миняйло, старшего священника Храма-памятника на Крови, до полезной «попутной информации»: где во время паломнического путешествия на Урал можно остановиться на ночь, где вкусно и недорого перекусить в пути.

Завершая на Урале сбор материала для программы, телеведущие, по окончании съемок в Храме-на-Крови, сделали видеообращение к будущим зрителям:

Виктория: – Это один из самых долгожданных, сердечных, трогательных до глубины души моментов нашей поездки по Свердловской области. Мы приехали туда, куда я всей душой стремилась попасть уже очень-очень много лет.

Антон: – Мы были на Соловках, там – соловецкая Голгофа. А здесь – екатеринбургская, уральская Голгофа. Такое количество мыслей, евангельских параллелей приходит, что я думаю: нам переваривать это еще долго придется.

Виктория: – Искренне желаю каждому, кто будет нас смотреть из других областей, из других стран, хоть раз в жизни обязательно сюда попасть.

Антон: – И попасть не в качестве туриста, а паломником. Это очень важно…

Рассказ о путешествии по уральской земле зрители смогут увидеть в следующем году («ОГ» берет на себя обязательство сообщить своим читателям о дне и часе выхода программы). Учитывая, что у Виктории и Антона был свой особый путь к вере, можно ожидать, что в программе будет не только информация об уральских святынях, но и разговор-исповедь «на заданную тему».

«Я не ведущий, я ведомый» Антон МАКАРСКИЙ – известный актер театра и кино, певец. Снялся почти в 50 фильмах и сериалах. Озвучивал героев Леонардо Ди КАПРИО в фильмах «Банды Нью-Йорка» и «Поймай меня, если сможешь». Участвовал в мюзикле «Нотр Дам де Пари»: роль капитана Фёба де Шатопера определила амплуа актера – из-за романтичной внешности, голоса (тенор) в кино он чаще всего играет романтических героев. Но программа «Святыни России» открыла его с неожиданной стороны. В дни съемок «Святынь Урала» Антон признался: – К стыду своему, в школе был двоечником (улыбается) и очень мало что знаю. Сейчас я уже в возрастной категории 40+ (кстати, на уральской земле встретил свой 47-й день рождения). И – наверстываю упущенное. С невероятным интересом читаю художественную и документальную историческую литературу, связанную в том числе с 1917–1918 годами, – они были переломные для России. И очень много пересечений с сегодняшним днем нахожу. Помните у Юрия Левитанского в стихотворении «Вишневый сад»? «Сон происходит в минувшем веке. Звук этот слышится век назад… Рубите вишневый сад! Рубите! Он исторически обречен». Все больше прихожу к выводу: девайсы какие-то новые появляются, гаджеты меняются, а люди – нет. Разговаривали с отцом Николаем, священником Свято-Троицкого кафедрального собора и сошлись в том, что драма царской семьи – почти евангельская история. Вот коронация пышная, вот 300-летие дома Романовых. Куда бы ни приехал царь, его везде встречают толпы ликующие. И те же люди потом… «Распни его, распни». Но какие исторические переклички, повторы! И – возвращусь опять к стихам моего любимого поэта – «всего и надо, чтобы вглядеться». Самое главное, к чему мы стремимся в наших программах, – открытие души: своей собственной, души зрителя. Меня называют ведущим программы «Святыни России». Неправильно. Я не ведущий, я ведомый. Святыни ведут. Приезжаю куда-то, мне рассказывают потрясающие истории, показывают дела людей, которые остались верны Богу, себе, своей совести. Мы называем их святыми. И я призван вместе со зрителями выстроить соответствующую «систему координат», ответить на вопрос, чего каждый из нас хочет в этой жизни, к чему стремится… Время такое, что актеры, призванные развлекать, очень часто обращаются к людям с какими-то призывами, громкими словами. Не дерзну взять на себя такую ответственность. Просто желаю зрителям того, что желаю и своим детям. Часто говорю им: «Какие бы обстоятельства ни были, что бы ни происходило в вашей жизни – пожалуйста, будьте счастливы. Это очень важно. Но слово «счастье» – производное не от «сей час», как нас когда-то учили в школе. Оно – однокоренное со словом «причастие». «С частью», только с частью Бога можно быть по-настоящему счастливым. Недавно мы вернулись из Архангельской области, были на Соловках. Там, в этом аду, созданном в советское время (в штрафном изоляторе люди спали штабелями, иначе замерзли бы), был священник, которого называли «утешительный батюшка». Даже в тех адских условиях он сохранял радость. Вот оно: «Рай и ад – это не место, это состояние». Как часто мы в комфортных, благополучных условиях пребываем в кризисе, агрессии, тревоге. А этот «утешительный батюшка» – для меня пример того, как в самых тяжких условиях можно сохранять в себе свет. Поэтому главное пожелание: никогда не унывать, никогда не опускать руки…