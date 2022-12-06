Елизаветинская Библия спустя 7 лет вернулась в Музей истории Екатеринбурга

Елизаветинская Библия попала в музей в 1997 году. Фото: сайт администрации Екатеринбурга/музей истории Екатеринбурга

После 7-летней реставрации уникальная Елизаветинская Библия вернулась в фонды Музея истории Екатеринбурга. Авторизованный текст именно этой книги уже на протяжении нескольких столетий используется в Русской православной церкви для богослужения.

Работа над созданием обновленного перевода на русский язык Библии началась еще при Петре I, продолжалась при Екатерине I и была завершена только в 1751 году, во времена правления Елизаветы Петровны.

По словам замдиректора, куратора фондов Музея истории Екатеринбурга Алены Союровой, Елизаветинская Библия попала в музей в 1997 году.

"Это один из самых возрастных предметов в нашей коллекции, за исключением археологических предметов. [Он] характеризует этапы развития религиозных воззрений российского общества", — передает ее слова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Реставрация книги началась в 2015 году. Восстановлением занимались три екатеринбургских реставратора: научный сотрудник лаборатории археографических исследований УрФУ Надежда Щербакова, художник-реставратор Свердловского областного краеведческого музея им. Клера Елена Орлова и реставратор библиотеки им. Белинского Максим Малых.

Презентация Елизаветинской Библии пройдет 7 декабря в 16:00 на площадке Музея истории Екатеринбурга.