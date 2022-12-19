У Шигирского идола теперь есть свой сайт

Создание сайта – один из шагов по продвижению Шигирской археологической коллекции. Фото: Павел Ворожцов

В Музее истории и археологии Урала представили специальный сайт, посвященный Шигирской археологической коллекции. На нем собрана вся информация о коллекции древностей.

Создание сайта — один из шагов по продвижению Шигирской археологической коллекции. В 2022 году появился организационный комитет, который занимается популяризацией уникального исторического наследия. В состав оргкомитета вошли археологи, историки, музейные специалисты, представители культуры и искусства, городской власти, бизнеса, туризма.

"На сайте мы собрали новости, тексты, интервью, видеоматериалы. Есть раздел с нашими друзьями, с различными предложениями, с фотографиями. Структура сайта достаточно простая, понятая. Он уже оптимизирован для смартфонов. Для оформления мы использовали паттерны, которые находятся на самом Шигирском идоле в виде орнаментов и узоров", — рассказал на презентации Евгений Потапов, медиаменеджер, член Российской ассоциации по связям с общественностью.

Сайт располагается по адресу shigirekb.ru.