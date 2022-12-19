У Шигирского идола теперь есть свой сайт

В Музее истории и археологии Урала представили специальный сайт, посвященный Шигирской археологической коллекции. На нем собрана вся информация о коллекции древностей.
Создание сайта — один из шагов по продвижению Шигирской археологической коллекции. В 2022 году появился организационный комитет, который занимается популяризацией уникального исторического наследия. В состав оргкомитета вошли археологи, историки, музейные специалисты, представители культуры и искусства, городской власти, бизнеса, туризма.
"На сайте мы собрали новости, тексты, интервью, видеоматериалы. Есть раздел с нашими друзьями, с различными предложениями, с фотографиями. Структура сайта достаточно простая, понятая. Он уже оптимизирован для смартфонов. Для оформления мы использовали паттерны, которые находятся на самом Шигирском идоле в виде орнаментов и узоров", — рассказал на презентации Евгений Потапов, медиаменеджер, член Российской ассоциации по связям с общественностью.
Сайт располагается по адресу shigirekb.ru.
Большой Шигирский идол и другие предметы Шигирской коллекции нашли 24 января 1890 года на Курьинском прииске, что под Невьянском, во время добычи золота. Владелец территории граф Алексей Стенбок-Фермор распорядился передать находки в музей УОЛЕ (Уральского общества любителей естествознания).
Шигирские древности — одна из самых значимых археологических коллекций России. В Екатеринбурге хранится 3000 уникальных изделий из дерева, кости, рога, самые ранние из которых датируются эпохой мезолита (VIII–VI тыс. до н. э.).
Возраст Большого Шигирского идола — 11 тысяч лет. Он выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. До настоящего времени в мире не найдены предметы, близкие к Шигирской коллекции.