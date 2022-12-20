Шигир хочет расширяться

Оргкомитет по продвижению Шигирской коллекции выделил несколько направлений дальнейших действий. По словам замглавы Екатеринбурга Сергея Плахотина, главное из них – создание обособленного музейного комплекса. Фото: Павел Ворожцов

В Музее истории и археологии Урала состоялось открытое заседание организационного комитета по продвижению Шигирской коллекции, главным экспонатом которой является идол – уникальная деревянная скульптура, которой более 11 тысяч лет. «Облгазета» рассказывает подробности.

Уникальный экспонат, о котором знают не все

Удивительно, но Шигирская коллекция действительно нуждается в продвижении. И не то чтобы Большому Шигирскому идолу нужна любовь народная. Дело в другом. Эту мысль сформулировал генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера (СОКМ) Александр Емельянов в беседе в корреспондентом «ОГ».

– Многие помнят Дом культуры имени Дзержинского, но не догадываются, что это часть краеведческого музея. А там находится легендарный Шигирский идол, но далеко не все горожане знают о его местонахождении. А это же центр Екатеринбурга – Ленина, 69/10. Идол – уникальный объект культурного наследия, его нередко сравнивают с египетскими пирамидами, со Стоунхенджем. Это поразительный экспонат, и очень важно, чтобы о нем знали. Возможно, когда-нибудь он будет известен так же, как Мона Лиза.

Об уникальности Шигирской коллекции написано и рассказано уже много. Идол и другие предметы были обнаружены в январе 1890 года на Курьинском прииске в окрестностях современного Кировграда во время добычи золота. Владелец территории граф Алексей Стенбок-Фермор распорядился передать находки в музей УОЛЕ (Уральского общества любителей естествознания). Ученые сразу же заинтересовались артефактом, и уже в 1893 году Дмитрий Лобанов, хранитель музея УОЛЕ, совершил первую попытку реконструкции идола.

Сейчас идол постоянно экспонируется в «Шигирской кладовой» Музея истории и археологии Урала, который входит в Свердловский областной краеведческий музей. В 2014 году коллективом российских и немецких ученых возраст фигуры был уточнен – с помощью новых методов датирования выяснили, что ему 11 с лишним тысяч лет. Он выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Шигир старше египетских пирамид и уже упомянутого Стоунхенджа.

Шигиру – музей

В феврале 2022 года в Екатеринбурге был создан оргкомитет, который и занимается популяризацией достопримечательности мирового уровня. В него вошли археологи, историки, музейные специалисты, представители культуры и искусства (один из них режиссер Алексей Федорченко, сейчас он находится в Колумбии, снимает свой новый фильм), городской власти, бизнеса, туризма.

В понедельник на собрании оргкомитета обсуждали несколько вопросов. Сама программа продвижения включает в себя несколько важных пунктов. Это, например, «Шигир-арт» – использование образа в современном искусстве, «Шигир-наука» – содействие научным исследованиям и сохранению Шигирской коллекции. В ближайших планах, помимо прочего, переиздание монографии «Археологические памятники Шигирского торфяника». «Шигир-300» – это включение мероприятий по продвижению артефакта в программу 300-летия Екатеринбурга, разработка новых туристических маршрутов и мероприятий.

– Направления развития самые разные. Есть глобальная цель – «Шигир-музей». Это обособленный музейный комплекс с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. Это долгосрочный проект, который может стать венцом нашей работы, – отметил на собрании заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

В следующем году будет как раз 20 лет, как в здании на Ленина, 69/10 расположилась «Шигирская кладовая». Помещение было специально создано для показа археологической коллекции. Предметы из органических материалов требуют особых условий хранения. Поэтому в «Шигирской кладовой» убраны батареи центрального отопления, влажность поддерживается с помощью кондиционеров и пароувлажнителей.

– У нас очень много посетителей, и при таком количестве не удается поддерживать необходимый температурно-влажностный режим, – говорит Александр Емельянов. – Это не очень хорошо сказывается на сохранности коллекции. Хотелось, чтобы в перспективе был решен вопрос о техническом переоснащении «Шигирской кладовой». Может быть, стоит задуматься и о том, чтобы перенести ее в более просторное, более приспособленное для этого помещение. Здесь можно говорить о программах «минимум» и «максимум». Первая – обновление и дополнение технической базы, систем освещения, экспозиции, приобретение современных аудиогидов. А если говорить о второй, то вся Шигирская коллекция заслуживает нового помещения. Надеюсь, что в будущем с помощью наших совместных усилий мы эту проблему сможем решить.

Гендиректор СОКМ добавил, что они внимательно следят за сохранностью артефактов, но это то направление, в котором нужно работать и улучшать условия.

Примечательно, что журналисты поинтересовались у Светланы Савченко – главного научного сотрудника Свердловского областного краеведческого музея – была ли идея воссоздать реконструкцию археолога Владимира Толмачёва, который в 1914 году на основе своих исследований сделал вывод о том, что высота скульптуры составляла 5,3 метра.

– Мне идея очень нравится, но нужно новое помещение, – ответила Светлана Савченко. – Когда нам выделяли это здание, то даже 3, 4 метра (текущая длина идола. – Прим. «ОГ») было проблематично выставить. Я надеюсь, что эту идею услышал оргкомитет (улыбается). Так что будем стремиться.