В Екатеринбурге открывается выставка о вирусах и пандемии

Организаторы постарались сделать экспозицию понятной даже тем, кто никогда не интересовался заболеваниями с точки зрения науки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В мультимедийном парке "Россия — Моя история. Свердловская область" в Екатеринбурге готовят к открытию выставку "Жизнь с вирусами". Экспозиция посвящена вакцинации, иммунитету и первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации пандемии.

Выставку организовал Политехнический музей при поддержке "Национальной иммунобиологической компании" ("Нацимбио") Госкорпорации "Ростех". В подготовке проекта и проверке контента участвовали ведущие вирусологи, эпидемиологи и социологи России.

Основная задача выставки — доступно рассказать посетителям о вакцинации как о наиболее эффективном способе борьбы с заболеваниями, в том числе смертельными. Организаторы постарались сделать экспозицию понятной даже тем, кто никогда не интересовался темой с точки зрения науки.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в основу экспозиции, размещенной в Екатеринбурге, легла одноименная выставка Политехнического музея, которая проходила на ВДНХ в Москве в прошлом году. Проект демонстрируется не только на Среднем Урале, но и в других регионах страны.

В четверг, 22 декабря, в рамках открытия выставки "Жизнь с вирусами" пройдет лекция кандидата исторических наук, старшего преподавателя УрФУ Дмитрия Черноухова на тему "Земская медицина в Екатеринбурге в 1870–1914 гг.".