В Екатеринбурге, в пространстве "Л52", открылась выставка "Свердловск. Именной указатель"

Для всех посетителей выставка будет доступна с 23 декабря. Фото: Петр Кабанов

В Екатеринбурге, в кластере "Л52" — по адресу проспект Ленина, 52 — представили выставку о столице Урала в ХХ веке — "Свердловск. Именной указатель".

Как отмечают в Музее истории Екатеринбурга, сегодня у них две премьеры. Во-первых, открылось после ремонта выставочное пространство "Л52". Во-вторых, там представлена первая выставка.

Пространство "Л52" — это 600 квадратных метров, которые расположены в конструктивистском общественно-жилом комплексе на Ленина, 52. (Дома Госпромурала были построены в 1931–1933 годах. Архитекторы — Валенков и Коротков). Аварийная площадка бывшего детского сада и больничного стационара после проведенного ремонта превратилась в современное экспозиционное пространство.

Как отметил и.о. директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, пространство оснащено новым выставочным и медиаоборудованием, которое было приобретено в рамках реализации национального проекта "Культура".

Выставка "Свердловск. Именной указатель" представляет собой настоящее путешествие из 1919 года — в 1991‑й. Пространство разделено на 12 комнат, каждая из которых рассказывает об определенной вехе в жизни Свердловска. Это большое повествование о событиях и героях тех лет. Имена и события, о которых пойдет речь, от хрестоматийных до самых неочевидных, — выбор музейных кураторов.

Для всех посетителей выставка будет доступна с 23 декабря.