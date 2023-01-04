На развитие краеведческого музея в поселке Гари направят 2,5 млн рублей

В коллекции учреждения находится 635 предметов археологии, среди которых кости древних животных и каменные орудия труда. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На техническое оснащение Гаринского краеведческого музея в рамках нацпроекта "Культура" выделено более 2 млн рублей. Еще 500 тысяч рублей правительство Свердловской области направит учреждению на создание виртуальной экспозиции.

Музей получит деньги к 400-летию поселка Гари, которое будет отмечаться в июле 2023 года.

Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее он поручил проработать план мероприятий по развитию поселка, сделав акцент на развитии туристического потенциала и археологическом наследии территории. В департаменте информполитики региона рассказали, что история создания музея напрямую связана с Гаринской палеолитической стоянкой — "кладбищем мамонтов". В коллекции учреждения находится 635 предметов археологии, среди которых кости древних животных и каменные орудия труда.

"Как только в национальном проекте "Культура" появились новые возможности по приобретению оборудования для муниципальных музеев, по поручению губернатора мы со специалистами-музейщиками выезжали в Гари. Подробнейшим образом знакомились с экспозицией и фондами учреждения культуры. Обсуждали шаги, которые необходимо предпринять для получения финансирования и представления экспонатов посетителям наилучшим образом. И очень рады, что теперь эти планы могут воплотиться в жизнь", — заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В 2023 году в музее появятся современные витрины, выставочные стенды и стеллажи для фондохранилища. Одним из самых важных приобретений станет мультимедийный сенсорный стол.

Виртуальная экспозиция "От Пелымского острога до Гаринской слободы" позволит познакомиться с историческим наследием Гарей из любой точки мира. Выставку планируют запустить 1 июля. К этой же дате на палеонтологической стоянке установят арт-объект "Мамонтенок Гарик".

В планах у муниципалитета — построить новое здание музея, которое будет соответствовать самым современным требованиям. Также руководство учреждения хочет установить в основном корпусе скелет мамонта в натуральную величину — разработка проектной документации начнется 2023 году.