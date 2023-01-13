Аналитика МТС: ТОП екатеринбургских галерей на новогодних каникулах

Фото: МТС

МТС с помощью Big Data выявила выставочные площадки, пользовавшиеся наибольшей популярностью у жителей Екатеринбурга и гостей Уральской столицы в новогодние каникулы.

Самой посещаемой у абонентов МТС в период с 31 декабря по 8 января стала площадка культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал» на ул. Вайнера, 11. Посетителей привлекла выставка «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа». Пик посещаемости пришёлся с 11:00 до 18:00 4 и 5 января.

Второй по популярности стала арт-галерея Ельцин-центра, где экспонируется выставка работ уральских художников «Выбрал дорогу – не сворачивай!» из частной коллекции. Самый большой интернет-трафик в Ельцин центре фиксировался с 3 по 7 января в послеобеденное время.

Фото: МТС

Третье место среди заведений, которые екатеринбургские любители изобразительного искусства почтили своим вниманием в начале года, разделили Екатеринбургский музей изобразительного искусства на ул. Воеводина, 5 и Музей дизайна и архитектуры на ул. Горького,4. В первом в эти дни, помимо постоянной экспозиции, можно было увидеть выставку златоустовского оружия «Три века белой стали», а во втором работала выставка современного искусства «Андеграунд 2023». Поскольку оба эти музея находятся в Историческом сквере – любимом месте отдыха горожан, то пиковые нагрузки на сотовую связь здесь происходили не только в часы работы музеев, но и поздним вечером, и даже ночью.

Голосовой связью в музеях ценители прекрасного почти не пользуются, однако и здесь можно выделить часы, когда количество разговоров по телефону заметно возрастает. Из центра «Эрмитаж – Урал» и Ельцин центра посетители чаще звонили после обеда, а из музея ИЗО и музея дизайна и архитектуры екатеринбуржцы делились впечатлениями в основном вечером.