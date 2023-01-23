Меж двух Пикассо

Сам художник Сережа Пикассо и его работа «Фараоны были счастливее нас...». Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге, в международном центре искусств (пр. Ленина, 8) открылся новый сезон – «Шедевры великих мастеров». Во всех залах обновили экспозиции. На выставке теперь можно увидеть более 300 работ художников, среди которых Франсиско ГОЙЯ, Пабло ПИКАССО, Сальвадор ДАЛИ, а также Сергей ГРИГОРЬЕВ, Миша БРУСИЛОВСКИЙ, Александр НОВОСЁЛОВ и загадочный Михаил САЖАЕВ.

«Главный проспект» открыл новый сезон масштабно. Сразу два этажа международного центра искусств – площадь выставочного комплекса составляет более 2 000 квадратных метров – заняты новыми экспозициями. По факту их несколько. Во-первых, это «Великие испанцы», где представлены работы знаменитых мастеров – Гойи, Пикассо, Дали и Миро. Во-вторых, выставка картин екатеринбургского художника Михаила Сажаева. В-третьих, ретроспектива Сергея Григорьева, более известного под своим псевдонимом – Серёжа Пикассо. В-четвертых, на втором этаже отдельный зал с картинами петербургских мастеров Александра и Татьяны Новосёловых. Кроме всего перечисленного можно увидеть произведения Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова и серию работ камнерезного дома Алексея Антонова.

Диалог великих

Конечно, зрительский интерес вызывают «Великие испанцы». В центре искусств отмечают, что увидеть вместе четырех знаменитых художников можно очень редко. В нескольких залах первого этажа представлена серия гравюр «Тавромахия» Франсиско Гойи, серия «Созвездия» Жоана Миро, собрание работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали – «Дон Кихот» и «Далинианские лошади».

Среди интересных экспонатов – знаменитый «Голубь мира». Известно, что «Голубей» Пабло Пикассо было несколько. В «Главном проспекте» представлен вариант 1962 года, где символ мира изображен поверх груды оружия.

Известная серия «Тавромахия» (от испанского – бой быков) Франсиско Гойи выставлена полностью – 33 оригинальных офорта. Гойя был увлечен этим испанским искусством. Вообще, на этих, пусть и небольших, но весьма увлекательных работах, ярко видно, что из себя представляла настоящая коррида. Красивое, динамичное, но опасное искусство.

На этой же выставке – великий мастер Пабло Пикассо. Картина «Вилла Пальмир» 1965 год. Фото: Алексей Кунилов

Его же серия «Капричос» 1799 года представлена рядом с работами Сальвадора Дали, который спустя почти два столетия вступил в диалог с Гойей и представил свой «Капричос» в 1973-м. Дали ввел дополнительных персонажей, добавил деталей, раскрасил работы и дал им свои, весьма необычные названия. К примеру, если у Гойи работа называлась «Скверная ночь», то у Дали она стала – «Хороший день». «Тонко прядут» 1799 года стала в 1973-м – «Как креветки». Под стать своему образу Сальвадор Дали некоторым офортам дал совсем уж экстравагантные названия, зачем-то переименовав «Маленьких домовых»…в «Козий помёт».

Испанское искусство заканчивается залом, где экспонируются работы уральского камнереза Алексея Антонова. В частности, представлен почти полутораметровый тореадор, готовый вот-вот сойтись в схватке с быком не на жизнь, а на смерть. Эта работа, как и все другие, полностью выполнена из камня.

Ореол таинственности

На первом этаже в большом зале выставлено сто работ Михаила Сажаева. Ему стоит посвятить и отдельную главу. Местные искусствоведы и пресса именуют его «самым загадочным художником Екатеринбурга». Михаил Сажаев, действительно, окружен ореолом таинственности. Даже на официальном открытии вход в зал был плотно занавешен черными шторами.

Сам же художник появился своей в неизменной шляпе за несколько минут до начала церемонии. Михаил Сажаев сел на настоящий трон перед зрителями и произнес речь.

– О своих работах могу сказать не очень много, – сказал художник. – У тех, кто понимает и разбирается – нет никаких вопросов. <…> Я учился не у профессоров каких-то, а в крупнейших музеях мира. Весь мир для меня был музеем. Когда мне приклеивают ярлык «гражданин мира», меня это всегда угнетает. Мы все живем в этом мире и мы все его граждане. Выпячивать это нет никакого смысла.

Работа Михаила Сажаева. Фото: Алексей Кунилов

Сам мастер на родине выставляется нечасто. Это первая крупная выставка художника за 12 лет. Интересно, что Михаил Сажаев специально не раскрывает технику, в которой он работает. На его произведениях – места из путешествий и стран, где он жил или работал. Здесь и Екатеринбург, и область, и США, и Австрия, Альпийские луга. Портреты случайных незнакомцев и известных людей (например, Михаила Барышникова). На картинах Михаила Сажаева – гармония с природой, с местом, в котором оказался. Работы как будто успокаивают, переносят далеко-далеко и от них буквально веет теплом.

– С одной стороны, это похоже на наивное искусство, с другой – они невероятно реалистичны, – так на открытии выставки оценил работы в беседе с корреспондентом «ОГ» Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

Отматывание памяти

На втором этаже представлены картины Александра и Татьяны Новосёловых из Санкт-Петербурга. Тема их выставки – «Мир вашему дому».

– Это работы из жизни нашей семьи, – рассказал Александр Новосёлов. – Мы вместе с Татьяной учились в Академии художеств имени Ильи Репина, сейчас вместе воспитываем наших шестерых детей (улыбается). Мир семьи драгоценный. Наша выставка обращена ко всем, потому что каждый хранит в своем сердце очаг семейного тепла. Хотелось этим поделиться со зрителями.

Ироничное замечание, что Пикассо на выставке два – один на первом этаже, другой на втором – имеет под собой все основания. В залах второго этажа выставлено несколько работ Миши Брусиловского и Анатолия Калашникова, но основную часть занимает Сергей Григорьев, больше известный в городе как Серёжа Пикассо.

Картины Сережи Пикассо. Фото: Алексей Кунилов

Сам художник относит себя к представителям «концептуального символизма» в России. Он смело заявляет, что ищет штрих-код к «Чёрному квадрату» Каземира Малевича. А на его картинах – портрет подсознательного человека, в котором он разыскивает «фарватер» (одна из картин так и называется).

– На моих картинах, вот это всё – воспоминания, – говорит Сережа Пикассо. – Человек проделал большой путь. По сути, это как было в фильме Ингмара Бергмана- обратное отматывание памяти.

Выставка продлится три месяца. Как отметил основатель «Главного проспекта» Олег Гусев, это первый шаг в череде праздничных мероприятий к 300-летию города. Он также пообещал, что ближе к празднику галерея подготовит «настоящую изюминку».