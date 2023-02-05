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Культура / Музеи
5 февраля 2023, 17:16

День Большого Шигирского идола отмечают в Екатеринбурге

Шигирский идол

Шигирский идол старше египетских пирамид. Фото: Алексей Кунилов

В Музее истории и археологии Урала отмечают День большого Шигирского идола. В честь праздника в учреждении сделали бесплатной для посещения экспозицию "Шигирская кладовая".

Артефакт был найден 5 февраля 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника. Десять крупных обломков были обнаружены на глубине четырех метров. Так была открыта самая древняя деревянная скульптура. Он считается старше египетских пирамид и Древнего Рима, сообщается на сайте Шигирского идола.

Экспозиция находится в отдельном зале. Помимо Большого на выставке представлен и Малый Шигирский идол, а также много других экспонатов, оставшихся от цивилизации, жившей на Урале 11 тысяч лет назад.

Помимо экскурсий в музее прошли викторины, спектакли и два мастер-класса по линогравюре и резьбе по дереву. Также кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев провел лекцию "Клыки и кости: мир вокруг Шигирского идола".

Напомним, Шигирский идол вошел в топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России. 

Областная газета Свердловской области

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