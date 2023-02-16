Золотой стандарт краеведа

Директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов (слева) вручает медаль лауреату Сергею Пудовкину. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» состоялось вручение старейшей краеведческой награды – медали имени Наркиза ЧУПИНА. Церемония прошла уже в 40-й раз, лауреатом стал историк, педагог, член Нижнетагильского клуба краеведов Сергей ПУДОВКИН. Он отмечен в том числе за серию краеведческих путеводителей по городу Нижнему Тагилу и окрестностям.

Медаль в честь основоположника уральского краеведения, почетного члена Уральского общества любителей естествознания Наркиза Чупина была учреждена к 100-летию Областного краеведческого музея и вручается c 1970 года. Лауреатами становятся персоналии или организации, которые внесли значительный вклад в краеведческую деятельность и научные труды по истории, географии и экономике Урала. В разные годы обладателями ценной награды становились, к примеру, ученый-металлург, ректор (1986–2007) Уральского государственного технического университета – УПИ Станислав Набойченко, который активно занимался историей высшей школы на Урале, научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев, заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки им. Белинского Елена Ефремова и другие. Этой медалью был награжден и сын основателя Свердловского областного краеведческого музея – геолог Модест Клер (посмертно).

Медаль изготовлена из бронзы, на лицевой стороне изображён портрет Наркиза Чупина, фамилия, инициалы и годы его жизни. На оборотной стороне по кругу расположена надпись «За заслуги по изучению Урала». Фото: Полина Зиновьева

Всего же за год может быть присуждено лишь две медали, а в этот раз советом Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) был выбран единственный лауреат – Сергей Пудовкин. Он является педагогом высшей категории, председателем нижнетагильской Ассоциации военно-патриотических клубов «Держава», автором книг «Уральские «зверобои» против нацистского зверинца», «Громкое эхо Тагила» и трехтомника «Мой Тагил».

Книги Сергей Пудовкина. Фото: Полина Зиновьева

– Традиционно в день рождения Наркиза Чупина – 16 февраля – мы вручаем медаль его имени. Самую значимую, самую высокую награду среди уральских краеведов, – говорит директор СОКМ Александр Емельянов. – И мне очень приятно, что именно наш музей стал инициатором возрождения этой инициативы в 1995-м. В этом году мы чествуем нового лауреата – Сергея Пудовкина. Большого друга нашего музея, удивительного, многогранного человека. Я уже много лет поражаюсь его энергии – разнообразию тем, которые он охватывает. Уверен, что более достойного кавалера нам невозможно было найти.

Одна из главных тем исследователя Сергея Пудовкина – история Гражданской войны на Урале. На церемонии награждения краевед отметил, что неделю назад вместе с Александром Емельяновым они открыли мемориальную доску в школе № 138 Нижнего Тагила.

– Установкой мемориальной доски занимались сами преподаватели и ученики школы. Это оказалось прекрасным продолжением наших исторических исследований, – рассказывает Сергей Пудовкин. – В данном случае доска была посвящена Первой мировой войне – в те годы в школе был открыт госпиталь. Я считаю, что сегодня каждой школе необходимо иметь свою мемориальную доску. Проходя, дети должны интересоваться тем, что было раньше в стенах зданий, где они учатся, их историей. Поэтому мы продолжим заниматься этим необходимым делом, а также реконструировать школьные музеи, чтобы ребята лучше знали историю нашей великой страны.

Пожалуй, главная традиция церемонии вручения медали имени Чупина – то, что в этот день обязательно собираются лауреаты прошлых лет – так называемый «Чупинский клуб». Те, кто неизменно следует золотому стандарту краеведа. Один из последних награжденных должен дать наставление вновь вступившему в клуб. Эту ответственность взял на себя Александр Федосов, год назад он получил свою медаль за создание книги «Главный цветок Страны Советов».

– Я желаю, чтобы это награждение привело бы Сергея Пудовкина к его следующим вершинам. Чтобы медаль стала триггером в развитии, – отмечает Александр Федосов. – Год назад я из пыльного шкафа достал недописанную когда-то диссертацию. И уже очень активно продвинулся, предполагаю скорую защиту. Желаю, чтобы и у Сергея Игоревича было нечто подобное. Пусть не в этом, но в каком-то другом направлении.

Александр Федосов - обладатель медали имени Наркиза Чупина за 2021 год. Фото: Полина Зиновьева

Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева