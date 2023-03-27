Посещаемость музеев Свердловской области в 2022 году увеличилась на 40 процентов

Александр Емельянов. Фото: Алексей Кунилов

В честь Дня работника культуры и Международного дня театра в регионе подвели итоги за 2022 год. В частности, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александр Емельянов, огласивший цифры по музейной сфере, заявил, что посещаемость за 2022-й год (по сравнению с предыдущим) выросла на 40 процентов. Также Александр Емельянов вспомнил самые интересные проекты прошлого года и рассказал о планах на 2023-й.

Всего в Свердловской области на данный момент действует 894 музея, из которых 126 — государственные и муниципальные. Как раз государственные и муниципальные музеи за 2022 год посетило более 2 млн 600 тысяч человек, что оказалось на 40 процентов больше, нежели в 2021 году.

"Это серьезная цифра. Также в нашей области было реализовано 3800 музейных проектов и 5400 массовых мероприятий, — уточняет Александр Емельянов. — Отчасти это связано с тем, что мы наконец-то вышли из эпохи пандемии и можно уже спокойно такие мероприятия проводить. Но и в принципе интерес к музеям растет, для нас очень приятно, что люди приходят, интересуются, ведь нам действительно есть что показать. Каждую неделю в музеях региона открывались очень любопытные проекты".

Руководитель Свердловского областного краеведческого музея среди самых ярких событий прошлого года выделил юбилейные экспозиции — к 50-летию Ирбитского государственного музея изобразительных искусств и к 30-летию Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге, а кроме того, обновление экспозиции в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства и открытие памятника к 100-летию со дня рождения основателя музея — первого почетного гражданина Свердловской области Ивана Даниловича Самойлова.

Также Александр Емельянов отметил проект "Елизаветинские чтения", который проводится на базе Свердловского областного краеведческого музея: в прошлом году мероприятия проходили в столице Урала, Невьянске и Алапаевске. Речь зашла и о выставке "Императорский Санкт-Петербург", экспозиции к 100-летию Театра им. Евгения Вахтангова, проекте, посвященном фотографу Игорю Александрову, который более 50 лет проработал в Московском художественном театре. Кстати, затем сотрудничество Свердловского областного краеведческого музея и МХАТ переросло в еще одну экспозицию, посвященную уже известному российскому модельеру и театральному художнику Надежде Ламановой (эта выставка продолжает работу в Доме Поклевских-Козелл).

"В этом году в нашем музее реализуется большой проект при поддержке министерства культуры — это "Дом Романовых и Урал". Мы создаем фактически новую экспозицию, посвященную участию Романовых в создании Горнозаводской цивилизации, событиям XIX — начала XX века и трагической истории, связанной с гибелью Царской семьи. Все это будет сделано к фестивалю "Царские дни", к середине лета нынешнего года, — рассказывает Александр Емельянов. — Также продолжается создание Музея невьянской иконы. Это тоже один из самых крупных проектов нашего музея, который должен быть реализован к 2026 году".

По словам Александра Емельянова, сейчас продолжается подготовка документации для создания музея, но сотрудники уже столкнулись с неожиданными обстоятельствами.

"Когда мы начали работать, обнаружили, что этот объект в Невьянске — многоплановый. Там оказалась целая площадка с мастерской демидовских времен. И сейчас у нас дилемма: как правильно ее законсервировать и в дальнейшем увязать вместе с концепцией Музея иконы. Думаю, что в итоге на этой площадке мы будем рассказывать не только об иконописи, но и более раннем периоде", — пояснил Александр Емельянов.