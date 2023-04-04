Флюоре… что?

Минералогический музей «Планета» был открыт в 2021 году. Сейчас для посетителей стал доступен уже шестой зал учреждения. Кураторы надеются, что новое пространство будет востребовано в том числе у юных гостей. Фото: Полина Зиновьева

В минералогическом музее «Планета» состоялось открытие долгожданного зала с флюоресцирующими экспонатами. В новом пространстве сотрудники музея разместили уникальные светящиеся минералы, собранные по всему миру.

Открытие зала прошло в знаменательную дату – День геолога, которая в этом году выпала на 2 апреля. Перед тем как разрезать ленточку у дверей новой экспозиции собравшиеся гости исполнили под гитару песни, которые часто поют в геологоразведывательных экспедициях: «Люди идут по свету» Юрия Визбора и «Как здорово…» Олега Митяева. На пару минут всем почудились запах костра и треск поленьев, шорох руды и стук лопат.

А дальше посетителей по несколько человек запускали в небольшую комнату, где находятся камни. Красивые, разных форм и размеров. Но… обычные? Тут выключили свет и включили ультрафиолетовые лампы. И… до того обычные камни превратились в минералы с другой планеты. Красные, оранжевые, синие, зеленые – казалось, что нас разыгрывают и просто вставили светодиоды в пластиковый корпус. Да, это действительно свет, но свет природный. «Как в фильме «Аватар»…, – прошептал юный гость экспозиции.

Какие-то кристаллы огранили, придали им форму, и вот на полке уже стоит лавовая планета. Другой камень светился ядовито-желтым, как Луна на картине Ван Гога «Звездная ночь». Третий – напоминал тлеющий уголек. Когда включили обычный свет, все разочарованно вздохнули – пора было возвращаться на нашу планету.

Фото: Полина Зиновьева

– Других таких залов в России просто не существует, – поделился директор музея Вячеслав Медведев. – Потому что здесь использована сложная система подсветки – довольно дорогое удовольствие. Другая сложность – в отборе камней, ведь нам не нужны одинаковые образцы. Например, кальцит очень широко распространен, но каждый экземпляр светился бы розовым цветом. Поэтому подбор занял длительное время.

Коллекция действительно получилась, хоть и небольшой, но максимально разнообразной – на витринах мадагаскарский корунд, шпинель из Вьетнама, гакманит с Кольского полуострова, лазурит с Малобыстринского месторождения в Сибири, балтийский янтарь – сукцинит, и, конечно, флюориты, часть которых привезена из Китая. Есть и камни из Свердловской области – например, апатит с Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения.

В будущем разнообразие представленных в зале минералов будет только увеличиваться: в день открытия один из сотрудников рассказал, что нашел еще два светящихся образца. И можно надеяться, что в скором времени и их включат в собрание.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Откуда свет Способность некоторых разновидностей минералов светиться называется люминесценцией. Также этот эффект называют флуоресценцией – по названию минерала флюорита, на котором впервые было обнаружено свечение. Работает это так: в минерале присутствуют активаторы, которые получают энергию от ультрафиолетового излучения. В момент попадания электромагнитной волны на поверхность камня ионы-активаторы в кристаллической решетке возбуждаются и передают энергию своим соседям, а когда успокаиваются – излучают свет с большей длиной волны, то есть в видимом диапазоне. В зависимости от того, ионы какого вещества выступают активатором, меняется и цвет свечения. Так, если в минерале есть примеси марганца, то его свечение может быть красным или зеленым. Чаще всего порода из одной местности люминесцирует одинаково – это помогает установить «место рождения» минерала. Всего ученым известно около 5300 разновидностей минералов, а обладают способностью светиться лишь около 500 из них. Жеода (замкнутая полость) халцедона, разновидности кварца. Фото: Полина Зиновьева